« Cette aventure est née à Bastia et mobilise des chercheurs et revues venant d'horizons ouverts » explique Christian Peri, à l’origine de la manifestation, il y a 20 ans. « La Journée de la revue permet d'aborder le monde des revues dans sa diversité. A la fois comme objet d'études et source permettant d'aborder thématiques et problématiques diverses. Et cette édition, marquée par le 20e anniversaire de l'événement se fera autour du thème Histoire, bilan et perspectives avec une vingtaine de revues corses* présentes ».



Invitée cette année : « La Revue des revues » de Paris.Depuis 1986 elle explore le monde des revues et lui donne une visibilité : actualités, études et documents, chroniques... Autre invitée : « Lingua franca », revue de poésie de Paris.





La journée sera marquée par un colloque sur l'évolution des sciences humaines dans les revues savantes. Louis Bergès (en visio); une approche du monde revuiste comme interrogation du monde contemporain. Arnaud Dhermy (Gallica), la revue comme une île : métaphore et typologie. Yannick Keravec (Salon de la revue. Paris), le renouveau des revues géopolitiques italiennes. José Martinetti (Université de Nice)., l'évolution des revues historiques italiennes... Deborah Paci (Universita di Modena e Reggio Emilia Italie, vingt ans de la JdlR, esquisse d'un bilan. Christian Periet quel avenir pour les revues des sociétés savantes ? Le cas d'Etudes Corses et méditerranéennes. Ange Rovere, historien.





Sur place également une exposition : « 50 ans de recherche : Études Corses et Méditerranéennes (1973-2023) ». avec 15 panneaux retraçant l'histoire d'une revue qui a renouvelé l'historiographie insulaire. Portraits, analyses, jalonnent l'histoire des sciences humaines dans le domaine corse…

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* A Rivista di a Casa d'edizione A Granata (Venaco), A Cronica, Journal de l'histoire du Cap Corse. Annales méditerranéennes d'économi (Ame) Ajaccio. A rivista di Pettirossu (Petreto Bicchisano). A Traversa. Revue(s) méditerranéennes (Bastia). Cahiers Corsica (Castellare di Casinca). Bonanova (Corte). Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse (Bastia). Dock's (Bastia). Drozo (Bastia). Espèces. Revue d'histoire naturelle (Bastia). Etudes Corses et méditerranéennes (Bastia). Fabula. Isula Muntagna (Ajaccio). I Vagabondi (Alata). Koan (Bastia). l'Ochju (Paris). Litteratura (Porto Vecchio). Lumi (Corte). Patrimoine d'une île (Ajaccio). Qui (Ajaccio). Robba (Bastia). Spirla (Biguglia). Storia corsa (Vescovato).



