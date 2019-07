Bastia : L'association du comité du patrimoine signe une charte de jumelage avec l'Italie

La charte signée avec l'association italienne Mercantini del seicento se situe dans la continuité d'une amitié bien établie avec l'association du patrimoine présidée par Batti Raffalli qui organise chaque année à Bastia La Notte di a Memoria plus connue par les bastiais sous le nom de "La relève du gouverneur".



Le texte signé atteste d'une amitié certaine entre Bastia et la ville italienne de Viterbo dans le Lazio. Ce lien fraternel est en partie dû à une famille, les Giustiniani, qui au cours de l'histoire a reliée la Corse à l'Italie notamment grâce aux gouverneurs, archevêques émanant de cette famille et grâce à Agostino Giustiniani, premier historien de la Corse.



Cette charte élabore un partenariat culturel entre les villes. Batti Raffalli explique "Avec Mercantini del seicento nous allons faire des échanges culturels. Nous allons pourquoi pas nous partager des costumes d'époque pour nos différents évènements en rapport avec le patrimoine."



L'association du patrimoine se rendra d'ailleurs à Rome la semaine prochaine, dans le quartier Trastevere bien connu pour être à l'époque le quartier de résidence des corses. Là-bas, ils célèbreront dans l'église San Grisogono la madona Fiumarola.