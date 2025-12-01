Bastia - L’Appuntu en mode « pop art » !

L’Appuntu, ouvert en avril 2023, est un espace de vie sociale géré par la FALEP, ayant une dimension sociale, culturelle, artistique, et numérique. Le tiers-lieu abrite diverses activités et régulièrement met en vitrine des artistes locaux à travers des expositions. L’actuelle, jusqu’au 5 janvier, nous transporte dans le monde du cinéma, du showbiz grâce aux œuvres du bastiais Adolphe Barboni. « «J’ai toujours dessiné et peint depuis mon plus jeune âge » déclare l’artiste.



Son 1er tableau, de magnifiques flamants roses, date de ses 12 ans. Son parcours professionnel se fera en étroite relation avec sa passion. Il exerce de longues années le métier de peintre en lettres, décorateur. « Mon intérêt pour les arts visuels est resté en sommeil jusqu’à ma retraite voilà quelques années. Je me suis alors replongé dans ma passion pour la peinture. J’utilise la technique de l’acrylique sur toile, à laquelle j’ajoute une couche de vernis, dans un style pop art avec des thèmes de prédilection que sont le cinéma, la musique, les personnages célèbres ».



Quid du pop-art ? Le Pop-Art, Popular Art » en anglais, constitue un des grands mouvements artistiques du 20e siècle avec Andy Warhol et Roy Lichtenstein comme figures de proue. Il se caractérise par des couleurs vives, en particulier les couleurs primaires : rouge, bleu et jaune. « Mais je peins aussi en noir blanc » reconnait Adolphe Barboni. « Mes tableaux sont un assemblage de tâches, pas de lissage. Je numérote mes couleurs que je compose comme un parfumeur crée une senteur et je peins à la lueur du jour».



Ses thèmes de prédilection sont donc le cinéma, la musique, les grandes personnalités qui ont bouleversé sa jeunesse. « Le déclic a eu lieu à la vue d’un tableau acheté par ma fille et qui représentait Maryline Monroe. Elle voulait que j’y apporte des retouches et en fait je l’ai refait en entier. Je peins à partir de photos, de séquences de films, de portraits et mes personnages sont souvent incrustés dans des paysages ». On découvre ainsi Charlie Chaplin et le Kid posant devant l’église St Jean-Baptiste de Bastia ou assis avec de vieux villageois sur un banc de pierre.



Au fil des tableaux on croise Bourvil, Gabin, Johnny Hallyday, Sylvester Stallone, Steve McQueen, Michael Jackson, Sean Connery, Maryline ou encore Freddie Mercury…. Pas de Corses ? « C’est en réflexion » nous glisse-t-il. « J’ai aussi envie de peindre des artistes ou réalisateurs du cinéma italien des années 50 et 60 ». Il lui arrive aussi souvent de répondre à des commandes privées et de réaliser ainsi de magnifiques portraits de famille. Son talent est reconnu à l’international et des galeries le réclament.

L'exposition d’une vingtaine de toiles sera visible jusqu'au 5 janvier 2026

