Bastia - Incendie maîtrisé au lycée du Fango
La rédaction le Mercredi 5 Novembre 2025 à 21:12
Un incendie s’est déclaré ce mercredi en fin d’après-midi dans un local du lycée du Fango à Bastia. Selon les premiers éléments, le feu serait parti d’un réfrigérateur.
Les secours ont rapidement maîtrisé le sinistre et procédé à la ventilation des lieux. Aucune victime n’est à déplorer, mais quinze personnes ont été évacuées par précaution.
Une échelle aérienne pivotante, un fourgon-pompe et deux ambulances du centre de secours de Bastia avait été déplacés sur place.