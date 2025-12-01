Bastia - Incendie maîtrisé au lycée du Fango

CorseNetInfos
La rédaction le Mercredi 5 Novembre 2025 à 21:12

Un incendie s’est déclaré ce mercredi en fin d’après-midi dans un local du lycée du Fango à Bastia. Selon les premiers éléments, le feu serait parti d’un réfrigérateur.
Les secours ont rapidement maîtrisé le sinistre et procédé à la ventilation des lieux. Aucune victime n’est à déplorer, mais quinze personnes ont été évacuées par précaution.
Une échelle aérienne pivotante, un fourgon-pompe et deux ambulances du centre de secours de Bastia avait été déplacés sur place.







