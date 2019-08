Bastia : Fête patronale de Radio Salve Regina

Dirigée aujourd’hui par le Père François-Dominique, ses programmes quotidiens élaborés par la seule salariée de la radio Nicole Parigi, sont assurés à plus de 50% par des émissions produites localement et destinées au public de tous âges proposant informations religieuses générales et locales, des formations chrétiennes à portée œcuménique, des émissions culturelles, des retransmissions en direct des célébrations quotidiennes et des cérémonies festives traditionnelles.



Une vingtaine de bénévoles contribue à la bonne marche de Radio Salve Regina qui permet aux auditeurs de suivre quotidiennement les activités du Couvent Saint Antoine, comme le chapelet, la messe et les vêpres retransmis tout les jours en direct ainsi que la Veillée de prière du jeudi et bien d’autres évènements ponctuels durant l’année.





La radio est aussi en lien avec d’autres radios chrétiennes comme « Radio Espérance » ou « Radio Présence Toulouse Lourdes» qui retransmettent notamment les vêpres en direct chaque soir.

Au programme de cette fête patronale de jeudi, une messe à 18 heures et une veillée de prières à 21 heures.