Bastia : Exposition photographique « Nature morte- Intelligence humaine/Intelligence artificielle – Intelligenza umana/ Intelligenza artificiale

« Ce projet pédagogique s’inscrit dans une volonté d’accompagner l’élève à regarder et à interroger les liens entre photographie, peinture et intelligence artificielle générative » souligne Valérie Rouyer, chargée de mission au Centre Méditerranéen de la Photographie. L’atelier s’est déroulé de septembre 2025 à avril 2026 avec une trentaine d’élèves de 6e, 5e, 4e, 3e F, Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté. Après une initiation au cadrage et à la composition à travers la découverte d’un corpus de photographies issues de la collection du Centre Méditerranéen de la Photographie, et après la découverte d’une sélection de peintures de natures mortes issues de divers musées, de la renaissance à nos jours, chaque élève a choisi une peinture pour l’interpréter en photographie. « En salle de classe aménagée en studio photographique, par groupe de niveaux, les élèves ont apporté des objets pour réaliser leur composition, en partie ou en totalité. Ils ont fait appel à leur sensibilité et ont mis en scène les éléments : objets, fond... Ils ont positionné les lumières pour s’approcher au plus près de la peinture retenue et ont photographié avec un appareil numérique reflex posé sur trépied. Au regard de sa photographie, chaque élève a utilisé l’intelligence artificielle générative pour créer une autre image à partir de la description de sa peinture de référence ». L’ensemble du travail est ainsi présenté sous forme de triptyque photographique légendé en bilingue corse-français par les élèves en collaboration avec leurs enseignants.

