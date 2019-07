Bastia : Ce vendredi soir le Vieux-Port va danser avec Ipop...

Après le vif succès rencontré à l'espace culturel Charles-Rocchi à Biguglia, le 27 Juin dernier, vous pourrez retrouver de nouveau le groupe IPOP pour un grand concert gratuit « Années 80' « sur le vieux port de Bastia ce Vendredi 19 Juillet à partir de 19h15.

Maurice Bastid, au clavier, avec Carine Dispinseri, au chant, sont les leaders de ce groupe qu"ils ont fondé ensemble; accompagnés de 3 musiciens, Dumè Agostini à la guitare, Jean-Jacques Canniccioni à la batterie, Jean Franchi à la basse,

Le groupe, IPOP, continue d'enthousiasmer les fans des années 80 et en duo, le répertoire musical s’étoffe de genres musicaux divers, chansons corses, variétés françaises et internationales...

Cette nouvelle action efficace d'animation, initiée par l’union commerciale du Vieux-Port de Bastia, à pour but de booster l'économie du quartier historique de la ville, qui le mérite tant, ce début de la saison touristique à été assez morose .





Afin de commencer en beauté les festivités de la saison estivale, l’association des commerçants soutenue par la Chambre de commerce et d’Industrie et la Ville de Bastia vous propose, en partenariat avec Corse net infos, un spectacle original et famillial, avec cette belle programmation sur le vieux port.



Les retombées économiques pour tous les commerces du Vieux- Port, fruits du flux conséquent de visiteurs constaté à chaque animation durant l'été, atteste, à nouveau du dynamisme remarquable insufflé par cette belle association présidée par Paul Pierinelli et Jean César Agostini avec le soutiens de la CCI2B et la ville de Bastia.

---

Entrée libre et gratuite -Plus d’infos au 06 12 21 38 09.