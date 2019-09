Bastia : C'est reparti pour une 15ème édition de la fête du sport

Football, danse, box, équitation, basketball, rugby, gym.... 80 clubs et associations de la région bastiaise seront réunis les 14 et 15 septembre sur la place Saint Nicolas pour la fête du sport qui draine chaque année plus de 12 000 personnes.



Une manifestation majeure pour la ville de Bastia



Cette année le sportif de l'extrême Christophe Santini sera le parrain de l'évènement. Cet athlète de haut niveau a enchaîné les défis hors normes avec par exemple la traversée des déserts de Gobi en Mongolie et Atacama au Chili. Au total il aura parcouru 1250 kilomètres. L'accent sera donc mis sur les sports nature et le dépassement de soit.



10 000 licenciés pour 170 clubs



La région bastiaise compte environ 10 000 licenciés pour environ 170 clubs. Un secteur très important que la fête du sport tend à pérenniser. Les jeunes et moins jeunes pourront essayer de nouvelles activités et pourquoi pas s'inscrire pour l'année scolaire qui débute.



INFOS PRATIQUES



La fête du Sport ouvrira ses portes le samedi 14 septembre de 14h à 21h 30 et le dimanche de 9h à 18h.

Au programme du week-end : Spectacle équestre, spectacle de danse regroupant 20 clubs, démonstration de natation artistique dans le vieux port et même cours de tir à l'arc.



Alors ce week-end... tous au sport !