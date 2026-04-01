Bastia-Biguglia : 5e édition du « Scontru Flamenco »

« C’est devenu un évènement incontournable de notre association » déclare Anne Guidicelli, vice-présidente de Arte Flamenco. « Chaque année avec Scontru flamenco nous créons un espace de rencontre entre la culture corse et l’art flamenco. Plus qu’un évènement artistique, il s’agit d’un dialogue vivant entre des territoires, des mémoires et des générations ».
L’édition 2026 s’articule autour d’un thème central : « L’héritage et la transmission. Que faisons-nous de ce que nous recevons ? Comment une tradition devient-elle matière à création ? Quelle place pour ces racines dans une expression contemporaine ? ».
Pour répondre à ces questions et les explorer au mieux, Arte Flamenco a convié des artistes d’exception, corses et andalous, tous porteurs d’une histoire familiale et culturelle forte. Myriam Tchalian, artiste danseuse de flamenco, aux origines arméniennes, viendra partager son approche d’un art profondément ancré dans la mémoire et le métissage. A ses côtés Pepe Haro proposera un travail musical autour du chant flamenco. e chant corse sera également à l’honneur, à travers la présence Petru’Pa Lorenzi, auteur, compositeur, interprète, héritier d’une lignée familiale, représentant d’une génération qui fait évoluer la tradition vers des formes contemporaines. « Notre manifestation s’adresse à tous types de public : Danseurs, chanteurs, musiciens, désireux de s'initier ou parfaire leur pratique, curieux de découvrir une nouvelle culture. Pour tous, quels que soient son âge et son niveau » précise Anne Guidicelli.
Au programme* donc des stages et cours d’initiation, de perfectionnement en danse, ainsi que des temps dédiés à la guitare et au chant. En parallèle, au centre culturel Una Volta le samedi 11 avril de 14 à 16 heures, une conférence ouverte, intitulée « Racines en partage-Héritage et transmission entre la Corse et le flamenco », réunira artistes et invités et prendra la forme d’une conversation. « A travers des témoignages et des regards croisés, il sera question de mémoire familiale, d’identité culturelle, de création et de responsabilité artistique. Cette conférence sera animée par Serena Talamoni et Rosa Giovinazzo » souligne A.Guidicelli. Marie Ferranti, invitée d’honneur, posera quant à elle un regard sensible et éclairant sur les échanges.
La manifestation se clôturera le dimanche par un « bal sevillan » en centre-ville de Bastia (Babbu Caffè).
*Programme Ici
L’édition 2026 s’articule autour d’un thème central : « L’héritage et la transmission. Que faisons-nous de ce que nous recevons ? Comment une tradition devient-elle matière à création ? Quelle place pour ces racines dans une expression contemporaine ? ».
Pour répondre à ces questions et les explorer au mieux, Arte Flamenco a convié des artistes d’exception, corses et andalous, tous porteurs d’une histoire familiale et culturelle forte. Myriam Tchalian, artiste danseuse de flamenco, aux origines arméniennes, viendra partager son approche d’un art profondément ancré dans la mémoire et le métissage. A ses côtés Pepe Haro proposera un travail musical autour du chant flamenco. e chant corse sera également à l’honneur, à travers la présence Petru’Pa Lorenzi, auteur, compositeur, interprète, héritier d’une lignée familiale, représentant d’une génération qui fait évoluer la tradition vers des formes contemporaines. « Notre manifestation s’adresse à tous types de public : Danseurs, chanteurs, musiciens, désireux de s'initier ou parfaire leur pratique, curieux de découvrir une nouvelle culture. Pour tous, quels que soient son âge et son niveau » précise Anne Guidicelli.
Au programme* donc des stages et cours d’initiation, de perfectionnement en danse, ainsi que des temps dédiés à la guitare et au chant. En parallèle, au centre culturel Una Volta le samedi 11 avril de 14 à 16 heures, une conférence ouverte, intitulée « Racines en partage-Héritage et transmission entre la Corse et le flamenco », réunira artistes et invités et prendra la forme d’une conversation. « A travers des témoignages et des regards croisés, il sera question de mémoire familiale, d’identité culturelle, de création et de responsabilité artistique. Cette conférence sera animée par Serena Talamoni et Rosa Giovinazzo » souligne A.Guidicelli. Marie Ferranti, invitée d’honneur, posera quant à elle un regard sensible et éclairant sur les échanges.
La manifestation se clôturera le dimanche par un « bal sevillan » en centre-ville de Bastia (Babbu Caffè).
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