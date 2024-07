Bastia : 240 places de stationnement supplémentaires en centre-ville

Baptisé « Gara di u Fangu », ce nouveau parking vient combler un besoin en matière de stationnement, augmentant "l'

A deux pas du centre-ville, 240 de places viennent grossir depuis ce jeudi les rangs des zones de stationnement du centre ville de Bastia.offre de stationnement en surface payant du centre-ville de plus de 25%." indique la municipalité qui précise, "lest unemené par la Communauté d’Agglomération de Bastia, la Collectivité de Corse et la Ville de Bastia,Mais ende favoriser l’inter-modalité, d’encourager les déplacements en centre-ville et de soutenir le commerce." détaille la municipalité.

​Pas sans polémique

Cependant, l'initiative n'est pas sans susciter certaines critiques et le projet n'a pas échappé à une certaine controverse. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent concernant le choix du revêtement et le manque de végétalisation. La mairie de Bastia a rapidement réagi en expliquant que "le sol pollué et amiantifère n’a malheureusement pas permis la plantation d’arbres directement en terre. De plus, le caractère provisoire du parking n’a pas renforcé cette idée puisque chaque arbre planté aurait dû être abattu à terme. Cependant, des arbres en jardinière seront très prochainement installés pour habiller et ombrager l’espace, dès l’automne 2024."



Pour ce qui concerne le sol, la Ville opté pour un enrobé spécifique et une structure drainante "pour permettre une infiltration naturelle de l’eau, préservant ainsi les nappes phréatiques." De plus, un système d’éclairage léger avec des poteaux en bois et une alimentation aérienne a été installé, respectant le caractère temporaire de ce parking.



Les tarifs, fixés à 1,60€ par jour pour les résidents et 4€ par jour pour les visiteurs, seront appliqués avec des parcmètres installés sur place ainsi que l'option de paiement via l'application Paybyphone.