GAP le Vendredi 8 Août 2025 à 08:16

L’ailier international de l’Olympiakos profite de quelques jours dans la Cité du Sel. Écarté du prochain championnat d’Europe avec l’équipe de France en raison d’une blessure à la cheville, il continue de s’entraîner dans la salle du Pruneddu.



Basket : Evan Fournier en pause à Porto-Vecchio

L’un des plus beaux palmarès du basket français séjourne actuellement à Porto-Vecchio. Evan Fournier, 31 ans, a débuté sa carrière professionnelle en 2009 en Pro B à Nanterre, avant de rejoindre Poitiers en Pro A. En 2012, il franchit l’Atlantique pour entamer une longue carrière en NBA : Denver Nuggets (2012-2014), Orlando Magic (2014-2021), Boston Celtics (2021), New York Knicks (2021-2024) et Detroit Pistons (2024).

En 2024, l’arrière-ailier quitte les États-Unis pour rejoindre l’Olympiakos. Avec le club grec, il remporte le championnat devant le Panathinaïkos, s’adjuge la Super Coupe et atteint les demi-finales de l’Euroligue, éliminé par Monaco.

En équipe de France, Fournier a marqué la dernière décennie, participant aux deux dernières finales olympiques (Tokyo 2021 et Paris 2024, argent) et collectionnant les médailles dans les compétitions internationales.

Ce matin, il a reçu la visite de jeunes licenciés de l’ASPV Basket, accompagnés des adjoints de la commune Véronique Filippi et Vincent Gambini. L’occasion de quelques échanges, d’une photo souvenir et d’une séance d’autographes, en présence d’Inès Debroise, championne d’Europe U20 et espoir tricolore évoluant à l’université de Rhode Island depuis 2022.



Un palmarès éloquent

  • Argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et Paris 2024

  • Bronze à la Coupe du monde 2014 (Espagne) et 2019 (Chine)

  • Argent à l’Euro 2022 (Allemagne)

  • Bronze à l’Euro 2015 (France)

  • Argent à l’Euro Espoirs 2011 (Espagne)

  • Argent à l’Euro Juniors 2009 (France)






