Balagne - 35 ans après, l’hommage vibrant des pompiers à Philippe Gallet

Une commémoration unie dans le souvenir

Ils étaient nombreux, ce 24 septembre 2025, à s’associer à ce devoir de mémoire.

Parmi eux, le secrétaire général de la sous-préfecture de Calvi, des représentants des sapeurs-pompiers, forestiers-sapeurs, de la sécurité civile (RIISC 7 Brignoles), de la gendarmerie mais aussi des anciens sapeurs-pompiers du centre de secours de Calvi. Tous réunis pour se souvenir, pour honorer la mémoire d’un homme qui, il y a 35 ans jour pour jour, perdait la vie en tentant de sauver des vies et des terres.

La cérémonie, coorganisée par l’amicale des sapeurs-pompiers de Galéria et le SIS 2B, a débuté par une minute de silence, suivie du dépôt de gerbes de fleurs au pied de la stèle érigée en mémoire du pilote.



Un drame qui ne s’efface pas



Auparavant, le lieutenant-colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS 2B, a lu le récit des événements de ce 24 septembre 1990. « Il est 13h30 lorsque Philippe Gallet, ancien pilote de l’aéronavale, engage son Tracker pour un largage de produit retardant sur un feu particulièrement virulent. Un vent rabattant retourne violemment l’appareil, qui s’écrase au sol. Philippe Gallet ne survivra pas. »

Les mots résonnent, lourds de sens. Les participants, nombreux, écoutent en silence. Pour beaucoup, c’est l’occasion de se rappeler que la lutte contre les incendies ne se fait pas sans risques, et que chaque été, des hommes et des femmes mettent leur vie en jeu pour protéger les nôtres.



La famille au cœur de l’hommage



Cette cérémonie a également été marquée par la présence des proches du défunt pilote. Sa fille, Isabelle Gallet, accompagnée de son frère Erwan et des petits-enfants Léo et Eliza, a partagé avec émotion ce moment de mémoire. L’intensité de leur recueillement n’a échappé à personne, en particulier lors de l’évocation du drame. Isabelle Gallet a tenu à adresser ses remerciements aux participants et en particulier au SIS 2B et à l’amicale des sapeurs-pompiers de Galeria, coorganisateurs de l’évènement, ainsi qu’aux anciens du corps départemental, Louis Bicchieray et François Martelli. Lors du moment de convivialité offert par l’amicale des pompiers de Galeria, la famille Gallet a pu échanger avec les participants autour de la mémoire de celui qui donna sa vie pour sauver celles des autres avec courage et dévouement.

Les autorités du SIS 2B, par la voix de leur président Hyacinthe Vanni, ont souligné combien leur présence à ce trente-cinquième anniversaire les honorait.



Un héritage qui perdure



Trente-cinq ans après le drame de Luzzipeu, la mémoire de Philippe Gallet reste vivante. Chaque année, cette cérémonie rappelle à tous que la lutte contre les incendies est un combat de chaque instant, et que le sacrifice de certains doit nous engager à toujours plus de vigilance et de gratitude. En quittant les lieux, chacun emporte avec lui un peu de cette émotion collective, et la certitude que le nom de Philippe Gallet continuera, encore longtemps, à inspirer le respect et l’admiration.