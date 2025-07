Avis de décès et de remerciements- Bastia

M. Gérard BALDOCCHI et son épouse Danielle

Mme Elisabeth POLETTI,

Mme Océane BALDOCCHI CIABRINI, et son époux Romain CIABRINI, et leurs enfants Cara et Amore,

M. Le Dr Dumenicu BALDOCCHI, et son épouse le Dr Anghjula BOURGEOIS-BALDOCCHI, et leurs enfants Francesca et Matteu,

Mostyn, Maurice, Ray BARKLEY, et leurs enfants et petits-enfants des USA,

Les familles POLETTI, RAFFALLI, MOSCONI, PARDINI, BLEMOND, MATORÉ, MARCAGGI, ACQUAVIVA, PELLEGRI, DEVOTI, ROBERT, ROSELINI, CROCE, ANDREUCCETTI ;

Les familles FILIPPI Antoine, André et Joseph M. et Mme Louis FILIPPINI, et leur fils,

Parents alliés et amis

Ont la douleur de faire part des décès de :





Madame Edmonde BALDOCCHI née POLETTI

Survenu le 17 juillet 2025 à Bastia dans sa 90 ème année.

Et sa soeur

Madame Paulette GIACOBBI Née POLETTI

Survenu le 17 juillet 2025 dans sa 94 ème année.





Les corps seront déposés le mercredi 23 juillet à 10h30 en l'oratoire Saint Roch.

La cérémonie religieuse sera célébrée le même jour à 15 heures en l'Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste.

L'inhumation suivra au cimetière de Bastia Montesoro dans le caveau familial.

La famille remercie son médecin le Dr AMBROSI, l'HAD Maymard et son infirmier coordinateur Jacques Mathieu, ses infirmières Océane et Ghilaine, sa kiné Marie Claire POGGI, ses dames de compagnies Maguy, Marie, Martine, Ada, sa coiffeuse Véronique, toutes ses voisines et Marie-Lou sa fleuriste.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD Sainte Dévote de Borgo, la clinique de Luri, médecins et personnel soignant, le service de l'ATIHC de Bastia, sa tutrice Mme BARTOLI et Mme Carole ROUX. La famille YENCO qui a su lui apporter de l'affection pendant plusieurs années.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.



-----

Nlaison ROBLOT-CORSE 04.95.61.73.55