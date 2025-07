Avis de décès - Corte

Son épouse,



Mme Jeanne Grazi, née Comte,



Ses enfants,



M. Mario Grazi et sa compagne Gilda Emmanuelli



Mme Anna Grazi et son compagnon Marco Furfaro,



M. Jean-Pierre Grazi et sa compagne Nathalie



Ses petites filles adorées



Amalia et son époux Clément Parigi, Liza Maddalena, Fabiola et son compagnon Georges Calassa



Ses neveux et nièces,

Pascale Grazi, sa nièce



Sa cousine Mme Veuve Charlotte Sialelli, née Grazi, sa fille Jackie, son époux Dany, leur fils Jérôme et sa filleFrançoise Ferreira, née Suberbielle, ses enfants Xavier et Lauriane et petites-filles



Marie-José Suberbielle et son fils Nicolas



José Arrighi et son épouse Anick et leur fille Vanina



Jeann-Marie Sutton, née Arrighi, et son époux Richard



Michele Guidicelli et son époux Michel, ses enfants Jean-Charles, Stéphane et Gaby, et leurs petits-enfants



Sa filleule Marie Delair, née Baldacci



Son neveu, Pascal Verduri



Les familles Grazi de Pianellu et de Toulon, Suberbielle, Guidicelli, Arrighi, Emmanuelli, Furfaro, Parigi, Calassa, Piccinini, Tristani, Battesti, Allemang, Bereni, Frediani, Campocasso, Montera, Leonelli, Verduri, Tamburini



Ont la douleur de vous faire part du décès de





Pierre GRAZI, dit « Nono », dans sa 97e année.





La famille remercie ses infirmiers, Eric et David, son médecin, le Dr Leschi, les personnels de l’hôpital de Corte.



La famille recevra les condoléances ce dimanche 27 juillet à partir de 10h30 au reposoir de l’hôpital de Corte.

La levée du corps aura lieu le lundi 28 juillet à 15h45.

La cérémonie religieuse suivra à 16 heures en l’église de l’Annonciation.



Priez pour lui.