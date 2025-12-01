Avis de décès - Biguglia

Mme RAO Jeanne née PIERI son épouse,

M. et Mme RAO Dominique son fils,

Mme RAO Sabine épouse RASO Francesco, sa fille

Faustina et Vincent ses petits-enfants,

Mme Vve François DEMASI, née Rose RAO sa sœur, enfants, petits- enfants et arrières petits-enfants.

Mme Vve Marie GIOVANNI née RAO, sa sœur, enfants et petits-enfants.

Mr et Mme Henri LEONELLI née RAO Olga sa sœur, leur fils et sa compagne Andrée.

Mr et Mme Georges BERTOLUCCI née RAO Virginia sa sœur, ses enfants et petits-enfants.

Mr Noel RAO, son fils et ses petites- filles et sa compagne Nathalie COLOMBANI

Mr et Mme Joseph ALBERTINI. Mr et Mme Cédric PICCINNI et leurs enfants.

Mme Vve Antoine PIERI ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.

Feue Philippine FINOCCHI, enfants et petit-enfants.

Feue Josette CHABAUD, enfants et petits-enfants.

Mr et Mme Armand GAMEIRO, enfants et petits-enfants.

Ses cousins, cousines et les familles RAO, VENTRA, DEMASI, DOLESI, QUEBRE, DA COSTA, LEGATO, FRANCONERI, FURFARO, PRONESTI, GENNARO, FONTI, CORTI, DONATI, RASO, ZITO.

Ses filleuls, José, Albert, Armand, Thomas.

Ses amis José BARRATIER et son fils, Jean FERRANDI, Pierrot MONTI, Pascal SAULI, Guy et Yvette GIULIANI.

Parents, amis et alliés ont l’immense douleur de vous faire part du décès de



M. RAO Vincent, de Dominique

Survenu à Furiani le 2 novembre 2025 à l’âge de 85 ans.



Il repose en l’église ST André de Biguglia où les obsèques religieuses seront célébrées demain mercredi 5 novembre à 10H00.

L’inhumation suivra au cimetière de Bastia Montesoro.

La famille remercie chaleureusement le Docteur OLMICCIA et tout l’ensemble du personnel de l’EHPAD Saint André. Le docteur TORRE et ses infirmiers Pierre et Laetitia.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements

----



Pompes Funèbres Corses

MORGANTI

04.95.31.15.18