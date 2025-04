Avis de décès - Bastia

Bastia-Belgodere

Ses enfants

Feu Pierre LUCA

Jean-Jacques LUCA et son épouse Josette née PACCIONI

Anne-Marie LUCA et son compagnon Olivier ROUCH

Son arrière-petit-fils Natale-Ghjuvà SANTUCCI son coco adoré;

Ses petits-enfants chéris

Angélique LUCA et son compagnon Hervé SANTUCCI

Florence LUCA et son compagnon Nicolas NIGAGLIONI Romain MARROT

Jean-François LUCA et sa compagne Emilie POLETTI

Les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants de Feu Marie-Antoinette PRICAZ née SIMON, sa sœur;

Les enfants et petits-enfants de Feu Jean SIMON, son frère ;

Mme Jeanne BIANCHI, sa belle-sœur ;

Les familles parentes et alliées, et ses amis ;

ont la douleur de vous faire-part de décès de



Mme LUCA Doralice Vénéranda

née SIMON

survenu à BASTIA le 8 avril 2025 dans sa 97ème année.



La famille recevra les condoléances aujourd’hui mercredi 9 avril 2025 en l’église Ste Croix ou le corps repose.

La cérémonie religieuse aura lieu demain jeudi 10 avril 2025 à 16h15 en la cathédrale Sainte-Marie

L'inhumation suivra au cimetière de BASTIA.

Selon la volonté de la défunte ni fleurs ni couronnes

La famille tient à remercier chaleureusement le docteur Julien FERRARI, ses infirmières

Géraldine, Laurène, Marie-Adèle et Vaiana, sa kinésithérapeute Marie ainsi que le personnel soignant de l'HAD pour leur gentillesse, leurs soins et leur dévouement.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

---

