CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 La « Croisière des CSE » fait escale à Bastia pour ouvrir la Corse aux comités d’entreprise 05/11/2025 Laurent Marcangeli redevient député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud 05/11/2025 Bastia-Laval : pas de victoire sur tapis vert pour le Sporting, la rencontre sera rejouée le 25 novembre 05/11/2025

Avis de décès - Barrettali


La rédaction le Mercredi 5 Novembre 2025 à 15:39

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos.




Barrettali

Avis de décès - Barrettali
Famille Roger et Bruno SALEIX
Famille Dominique MARUT
Et leurs enfants
Parents, amis et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de


Mme Georgette SALEIX
Née ALTIERI

Les obsèques religieuses seront célébrées lundi 10novembre 2025 à 14h30 en l’église Saint- Pantaléon de BARRETTALI

---
Pompes Funèbres Corses
MORGANTI
04.95.31.15.18





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos