Avis de décès - Barrettali

Barrettali
Famille Roger et Bruno SALEIX
Famille Dominique MARUT
Et leurs enfants
Parents, amis et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de
Mme Georgette SALEIX
Née ALTIERI
Les obsèques religieuses seront célébrées lundi 10novembre 2025 à 14h30 en l’église Saint- Pantaléon de BARRETTALI
---
---
Pompes Funèbres Corses
MORGANTI
04.95.31.15.18
-
