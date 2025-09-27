Avec « Ose briller », Vanessa Ama encourage à retrouver confiance en soi

- Qui est Vanessa Ama ?

- Je suis une femme qui a décidé de reprendre le volant de sa vie. Je suis une femme simple et ambitieuse, animée par une profonde créativité et une envie de sincère d’inspirer. Aujourd’hui je me considère comme motivatrice. Je suis autrice et Podcateuse, j’aime énormément le terme autodidacte, il me correspond parfaitement. J’ai traversé une période de dépression et de perte totale d’identité. J’ai longtemps cherché ma voie avant de réaliser mon rêve d’enfance d’écrire, malgré les découragements subis. J’ai occupé divers emplois alimentaires avant de m’engager pleinement dans ma passion pour l’humain et de devenir auteure, transformant mes blessures passées en force. Les épreuves m’ont appris une chose essentielle : on peut se reconstruire, pas pour mener une vie parfaite, mais pour créer une vie vibrante, motivante, et pleine de sens. Mon but est de guider et inspirer les autres à briller. Je veux que les gens sachent que je sais de quoi je parle car j’ai moi-même traversé, vécu cela.





- Vos rapports avec la Corse ?

- La Corse est pour moi, une terre symbolique est d’une richesse incroyable, tant par sa culture que par son histoire. Arrivée sur l’île en 2013, j’y ai découvert une terre d’accueil et, plus encore, une famille corse qui m’a ouvert la porte et son cœur. La Corse, on l’aime ou on la quitte. La Corse a osé me mettre à nu, m’obligeant à me confronter à moi-même pour découvrir qui je suis vraiment.





- Vos rapports avec la littérature ?

- La littérature a toujours fait partie de ma vie. En secret. Petite, j’aimais lire, écrire et inventer des histoires. Mais on m’a souvent rabaissée. On me jugeait sur ma dyslexie, qui à l’époque ne voulait rien dire. Mon écriture jugée imparfaite. Alors, j’ai fini par ranger ce rêve dans un tiroir, persuadée qu’il ne m’était pas destiné. Mais la vérité, c’est que ce tiroir n’a jamais été vraiment fermé. L’envie d’écrire, elle, n’a jamais cessé de battre. Un jour, j’ai osé l’ouvrir à nouveau. Non pas pour me venger, mais pour me prouver à moi-même que les mots m'appartiennent aussi. Aujourd’hui, écrire et transmettre ne sont plus un simple rêve, c’est devenu une évidence, une mission, et une façon de montrer que la littérature peut transformer une vie. Marcel Proust occupe également une place évidente dans ma relation avec la littérature et représente pour moi une source majeure d'inspiration.





- Il s’agit de votre premier livre, qu'est qui vous a décidé à passer à l’acte d’écriture ?

- Ose Briller » est en effet mon premier livre officiellement publié. Ce qui m'a décidé à l'écrire, c’est l’envie de guérir, de comprendre et surtout de laisser une trace à mes enfants qui m’ont trop souvent vu pleurer. Je voulais aussi être inspirée par mon histoire, mon parcours, montrer aux lecteurs qu’on peut s’en sortir, quel que soit notre passé, notre enfance.





- Une œuvre autobiographique donc…

- Ce livre se veut autobiographique car j’y parle de mon parcours, j’y partage des choses intimes et sincères. C’est mon portrait avec mes imperfections, ma vulnérabilité, mes forces, mes échecs, mes victoires, mes prises de conscience, mes valeurs. Je me livre en toute vulnérabilité. Il y a la Vanessa d'avant et la Vanessa de maintenant.





- À qui s’adresse-t-il ? Quel est le message ?

- Ce livre s’adresse aux personnes qui traversent des périodes sombres ainsi qu’une perte de sens. Il s’adresse également à des personnes qui veulent voir leur vie évoluer, et surtout s’améliorer. Il trouvera aussi une belle résonance auprès des coachs, thérapeutes, éducateurs ou professionnels de l’accompagnement. Il s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent avancer vers une vie plus alignée, plus confiante et plus libre. Dans ce livre, aucun conseil miracle, juste une vraie vérité, celle de devenir le leader de sa propre vie. Et d’avoir le droit d’exister pleinement. Le message de ce livre nous rappelle une vérité essentielle : Crois en toi, même quand tout semble te prouver le contraire. Ta vie t’appartient et mérite d’être vécue selon tes rêves, tes choix, tes envies, pas selon ce que les autres attendent de toi. Il invite à ouvrir les yeux sur qui tu es vraiment, à prendre conscience de ta force intérieure et à assumer pleinement sa responsabilité face à ton destin. Peu importe d'où tu viens, où tu en es, ou quel âge tu as, toi seul détiens le pouvoir de changer ta vie. Le déclic, le courage, l’élan… tout est déjà en toi.





- Peut-on le considérer comme un guide ?

- Ce livre est structuré en 11 chapitres, avec des clés à la fin de chacun, ainsi que des citations entre- eux. Cet ouvrage est un guide vers une prise de conscience profonde, encourageant chaque lecteur à prendre sa place légitime dans le monde et à embrasser pleinement son potentiel. On y trouve des pistes pour trouver sa voie, non pas directement mais pour se faire confiance et passer à l’action, pour la gestion du passé. Il met en lumière le rôle du sport comme pilier de l’équilibre, la puissance de la positivité authentique et l’efficacité de la loi de l’attraction. Oui, nous pouvons le considérer comme un guide, dicté par mon expérience personnelle.



- Des retours de lectures ?

- Le livre est sortie officiellement fin juin. A ce jour je n’ai pas de retours, de critiques. J’ai cependant vu des avis sur Amazon et sur la FNAC. Ce qui est encourageant pour la suite.





- La suite ? des Projets ?