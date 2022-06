Avec "A Pianella", Canale-di-Verde retrouve son bar-restaurant

« Vers 2018, rappelle le maire Jean-Charles Castellani, nous avions aménagé un terrain de boules en contrebas du village, au lieu-dit A Pianella. Or il y avait une petite cave juste à côté. Aussi, nous avons pensé ouvrir un café. Quelqu’un du village l’a pris en gérance. Et il a commencé à faire de petites choses à manger… des steaks hachés… Comme rien n’était prévu pour ça, ce n’était pas commode ». La mairie commence à aménager Le Local – c’est le nom qu’on lui donne. Car elle est propriétaire aussi bien des locaux que du fonds de commerce : « Tout est à nous ! Même la vue ! », macagne le maire. Le café dispose en effet d’une terrasse qui offre une perspective époustouflante sur la mer et les îles.

En 2021, la terrasse est agrandie et la cuisine aménagée : un barbecue professionnel permet de cuisiner des grillades au feu de bois. L’été, on vient y goûter la fraîcheur, à près de 450 mètres d’altitude, en s’amusant du vol fou des martinets. Les habitants des villages environnants s’y rendent en voisins. Quelques touristes de passage s’y arrêtent. « Et tous ceux de la diaspora qui viennent passer les vacances au village... En hiver, nous ne sommes que 20 au village. Mais nous sommes 200 l’été ! ».



Des aménagements pour l’hiver

Pourtant, dès septembre, la fraîcheur ne paraît plus si agréable et les tables se couvrent d’humidité : « Pour y remédier, nous avons décidé, à l’automne 2021, de couvrir la terrasse d’une pergola de bois. Quelque chose de bien ! » En complément, la mairie a commandé des bâches qui permettront de fermer complètement la structure, offrant la possibilité d’organiser des soirées au cours de l’hiver. « Au fur et à mesure, on pense à autre chose et on complète l’aménagement… ».



Le café-restaurant rebaptisé A Pianella ouvre à nouveau ses portes pour l’été qui commence. Cette fois, ce sont deux femmes du village – Edith et Michèle – qui en ont pris la gérance. Tenir un restaurant, elles connaissent ! Au cours de leur vie professionnelle, l’une comme l’autre en ont fait à plusieurs reprises l’expérience. « Les viandes devraient être aussi bonnes qu’elles l’étaient l’an passé ! », estime le maire. « Nous allons proposer une cuisine simple, familiale, explique Edith. Des grillades, des gratins de légumes, des salades, de la charcuterie… Nous pourrons également faire des repas de famille ou des fêtes sur commande. Enfin, nous envisageons d’organiser des animations, une par semaine si possible… ».



Dynamisme, humour et sourires à la clé !

Le bar vient d’ouvrir ses portes : il est ouvert tous les jours sauf le lundi. Une fois les ultimes ajustements réalisés, vendredi 24 juin si tout va bien, ce sera le tour du restaurant, le soir uniquement. Canale-di-Verde retrouvera ainsi son lieu de convivialité : une façon de contribuer à faire revivre le village, au moins durant la belle saison.