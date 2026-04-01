Autonomie de la Corse : un calendrier confirmé, une étape décisive en vue

La visite de la ministre aura permis de lever une incertitude : le processus institutionnel est bien enclenché. « La ministre est venue nous confirmer que le gouvernement avait bien transmis à l’Assemblée nationale le projet d’écriture constitutionnelle », a indiqué la présidente de l’Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, à l’issue de la rencontre.



Au-delà de la méthode, c’est surtout le calendrier qui était attendu. « Il pourrait y avoir, à partir du 15 juin, un examen du projet de loi », précise-t-elle. Une échéance désormais assumée par l’exécutif, qui marque une accélération du dossier.



Pour les élus territoriaux, cette confirmation apporte une forme de continuité. « Il y a une constance dans les propos et la stratégie de l’État à l’égard du dossier corse », souligne la présidente, évoquant un sentiment de « satisfaction » et un « optimisme mesuré ».



Un sujet déjà sensible en amont



Quelques heures plus tôt, la question institutionnelle s’était déjà invitée dans les échanges entre la ministre et les maires. Évoqué en toile de fond, le sujet avait donné lieu à des prises de position plus contrastées, révélant des sensibilités différentes au sein même des élus locaux.



Des échanges parfois plus vifs, notamment entre le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, et le maire de Propriano, Paul-Marie Bartoli, illustrant les lignes de fracture qui traversent encore le débat.