Au collège Pascal-Paoli de Lisula, un forum des métiers pour ouvrir le champ des possibles

Cette rencontre s’inscrit dans le dispositif de découverte des métiers mis en place au collège, qui vise à familiariser les élèves avec le monde professionnel et à les accompagner progressivement dans leur réflexion sur l’orientation. Une initiative qui s’inscrit dans le dispositif national de découverte des métiers au sein du collège. Depuis quelques années, les élèves sont invités à réfléchir à leur orientation dès la cinquième. L’objectif est de leur faire découvrir différents secteurs d’activité, comprendre le fonctionnement du monde du travail et identifier les formations qui permettent d’y accéder.Rencontres avec des professionnels, visites d’établissements de formation ou encore stages d’observation en troisième. Autant d’actions destinées à aider les collégiens à mieux se connaître, à élargir leurs horizons et à faire des choix d’orientation plus éclairés.



Découvrir les métiers pour mieux s’orienter





Cette démarche vise à permettre aux élèves de mieux comprendre le monde du travail et la diversité des métiers qui existent. À travers ces rencontres, les collégiens peuvent découvrir différents secteurs d’activité, les parcours de formation qui y mènent et les réalités concrètes du quotidien professionnel.



L’objectif est aussi de les aider à réfléchir progressivement à leur orientation et à élargir leurs horizons, en dépassant certaines idées reçues sur les métiers.



Tout au long du cycle 4 – de la cinquième à la troisième – ces actions doivent permettre aux élèves de multiplier les découvertes : rencontres avec des professionnels, visites d’établissements de formation ou encore stages d’observation, afin de mieux se projeter dans leur avenir.





Une mobilisation locale autour des élèves



Pour ce forum, les organisateurs ont souhaité s’appuyer sur le tissu économique local. Les professionnels présents exercent tous en Balagne, offrant ainsi aux collégiens une vision concrète des métiers accessibles dans leur environnement proche.

« Aujourd’hui, nous avons organisé un forum des métiers à destination des élèves de cinquième et de quatrième. Nous recevons environ vingt-deux ou vingt-trois professionnels de tous horizons, du mécanicien au vétérinaire, en passant par l’éducateur spécialisé », explique Jean-Jacques Heduy, principal du collège de Lisula, avant d’ajouter, « on sent que les élèves sont intéressés par ce genre de journée. C’est pour eux qu’on le fait. Leur avenir est en jeu et on espère que cela pourra les aider à mieux choisir leur orientation».



Pour préparer cette rencontre, les élèves avaient été invités à répondre à un sondage afin d’identifier les domaines professionnels qui suscitaient le plus d’intérêt. Les secteurs de la santé, notamment, ont été particulièrement sollicités.

« Pour organiser ce forum, nous avons d’abord interrogé les élèves via Pronote afin de savoir quels domaines professionnels les intéressaient », poursuit Elisa Tusoli, CPE au collège. « Nous avons ensuite sollicité des parents d’élèves et activé nos réseaux pour trouver des professionnels prêts à intervenir. Nous avons été agréablement surpris par l’engouement qu’il y a eu».

Les enseignants ont également accompagné les classes en amont, en aidant les élèves à préparer des questions pour les intervenants.





Des professionnels venus transmettre leur passion





Aux côtés des collégiens, les professionnels présents ont pris le temps de présenter leur parcours, les réalités de leur métier et les compétences nécessaires pour y accéder.

Auxiliaire de puériculture, Virginie a accepté l’invitation avec enthousiasme.

« Dès que j’ai reçu la demande, j’ai répondu tout de suite. J’aime mon métier et j’aime transmettre. Les élèves posent des questions et écoutent attentivement, même s’ils ne savent pas encore exactement ce qu’ils veulent faire».

Maria Tassy, commerçante, représentait pour sa part le secteur du commerce.

« Je leur explique mon parcours et ce que je fais dans mon métier. Certains ont du mal à cerner ce qu’est le commerce en général, mais ils posent des questions très pertinentes pour leur âge. Ils parlent déjà de e-commerce ou de dropshipping, ce qui montre que cette génération s’intéresse beaucoup au numérique et à l’entrepreneuriat».

Dans le domaine de la restauration, Angela D’Oriano a tenu à rappeler la richesse d’un secteur parfois mal connu.

« Je leur explique que la restauration ne se résume pas à la cuisine ou au service. Il y a aussi toute une partie gestion, organisation et relation client. C’est un métier très hiérarchisé avec beaucoup de possibilités d’évolution. Et surtout, il faut aimer les gens et aimer leur faire plaisir. »





Des élèves curieux et déjà tournés vers l’avenir



Pour les collégiens, cette journée a permis d’explorer de nombreuses pistes professionnelles.

Dora, explique : « On découvre plusieurs métiers et c’est intéressant pour savoir si ça pourrait nous plaire plus tard. Moi j’aimerais travailler dans la petite enfance, peut-être devenir maîtresse d’école».

Sa camarade Dunia partage le même intérêt. « On découvre des métiers qu’on ne connaît pas forcément. Ça peut nous donner d’autres idées et nous aider à savoir quelles études il faut faire».





Un enjeu majeur pour l’orientation des jeunes



Pour Hélène Demeyer, inspectrice de l’Éducation nationale en charge de l’information et de l’orientation en Haute-Corse, ces initiatives jouent un rôle essentiel dans la construction du parcours des élèves.

« Quand nous étions jeunes, nous connaissions très peu le monde du travail. Aujourd’hui, les élèves sont beaucoup mieux informés. Cela les aide à faire des choix plus éclairés. En Corse, lors de la dernière session d’orientation, 91 % des élèves ont obtenu leur premier vœu. Cela montre qu’ils choisissent davantage en fonction de leurs goûts et de leurs aptitudes».

Autant de rencontres qui participent à ouvrir les horizons des collégiens et à leur donner les clés pour construire, pas à pas, leur avenir professionnel.

