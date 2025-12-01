Athlétisme - La saison de cross a débuté à Porto-Vecchio

Cette échéance a permis, malgré une participation peu importante, de se faire une première idée des forces en présence à l'échelle insulaire.
Les leaders chez les jeunes ont répondu présents à l'image de la junior Cabiste Chjara Gianni ou du minime masculin Ayman En Neya (UCB) qui se sont imposés. Au niveau des succès par club, ceux-ci ont été partagés même si le CA Bastia pointe en tête.
Chez les plus grands, à partir des juniors, le CAB a fait coup double avec la victoire de Louis Torres. devant Mohamed Aiad de l'ASPVA. Au niveau de la course Elite, la Porto-Vecchiaise Camille Huchez et le Cabiste Jonathan Perrier ont été primés
Les résultats
Poussines: 1. Gianni (ASPVA) 6'21, 2. Maabich (ASPVA) 6'27, 3. Aiguier (CAP) 7'12.
Poussins: 1. Hassnaoui Ily (UCB) 4'49, 2. Hassnaoui. L (UCB) 5'17, 3. Touali (CAP) 5'22
Benjamines: 1. Haddi (UCB) 8'58, 2. En Neya (UCB) 9'03, 3. Benrahil (UCB) 9'22.
Benjamins: 1. Melaine-Chilini (CAB) 8'03, 2. Chachoua (AJB) 8'13, 3. Lemenant (CAB) 9'41
Minimes filles: 1. Honceru (ASPVA) 16'19, 2. Taghi (ASPVA) 16'57, 3. Brin (CAP) 17'14.
Minimes masculins: 1. En Neya (UCB) 13'59, 2. Foata (CAA) 15'01, 3. Brihaye (CAP) 15'01
Cadettes: 1. Bastien (CAA) 15'26, 2. Andrei (CAA) 15'34, 3. El Kaddouri (ASPVA) 15'48. Par équipes: ASPVA.
Cadets: 1. Suzzoni (CAB) 16'25, 2. Meliji (ASPVA) 16'26, 3. Manuel-Mondoloni (CAB) 17'13.
Juniors filles: 1. Giannini (CAB) 15'54, 2. Pechereau (ASPVA) 19'57, 3. Ansaloni (ASPVA) 21'15
Juniors masculins: 1. Torres (CAB) 23'47, 2. Aiad (ASPVA) 28'12, 3. Bidault (CAB) 29'43.
Cross court masculin: 1. Hamon (CAA) 12'46
Cross Elite Hommes: 1. Perrier (CAB) 33'22, 2. Benedetti (ASPVA) 34'58, 3. Callaris (ASPVA) 36'46.
Cross Elite Femmes: 1. Huchez (ASPVA) 30'38, 2. Tiffreau (CAB) 30'43, 3. Masteau (CAB) 3'46.
-
La mort de Xavier Emmanuelli : un humanitaire aux racines corses
-
À Ajaccio, les interclubs de natation en présence du jeune phénomène Sauveur Cristofini
-
Une assistante de justice du parquet d'Ajaccio mise en examen
-
Une sixième mise en examen pour l'assassinat de Poggio-Mezzana
-
Football Grand Sud - La SVARR confirme son statut