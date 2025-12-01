Athlétisme - La saison de cross a débuté à Porto-Vecchio

Cette échéance a permis, malgré une participation peu importante, de se faire une première idée des forces en présence à l'échelle insulaire.

Les leaders chez les jeunes ont répondu présents à l'image de la junior Cabiste Chjara Gianni ou du minime masculin Ayman En Neya (UCB) qui se sont imposés. Au niveau des succès par club, ceux-ci ont été partagés même si le CA Bastia pointe en tête.

Chez les plus grands, à partir des juniors, le CAB a fait coup double avec la victoire de Louis Torres. devant Mohamed Aiad de l'ASPVA. Au niveau de la course Elite, la Porto-Vecchiaise Camille Huchez et le Cabiste Jonathan Perrier ont été primés