Assemblée de Corse : Face à la main tendue de Gilles Simeoni, l’opposition reste sceptique

Mais la charge la plus lourde viendra de Jean-Christophe Angelini. Face à des réactions à ce remaniement qui s’étendent en longueur et grignotent une partie de l’après-midi, le président d’Avanzemu regrettera avant tout un débat qui « a quelque chose de décalé ». « La présidente de l’Assemblée nous a touché avec ses mots du matin sur la situation de la Corse et la violence qui nous ronge. Ce que vit notre peuple au plan économique est catastrophique, est dramatique au plan social, au plan général est très préoccupant. Je ne crois pas que ce remaniement n’est pas un évènement politique. C’est le fruit d’une volonté, celle du président de l’Exécutif. On en prend acte », posera-t-il avant de tirer à boulets rouges sur l’invitation de Gilles Simeoni : « Sur ces discussions que vous voulez ouvrir avec les groupes d’opposition je vais le dire clairement : Ùn ci cunteti micca ! Nous, groupe Avanzemu, ne nous comptez pas. Quand on sera en commission, dans l’hémicycle, dans des débats on va travailler dans l’intérêt de la Corse. On n’a jamais varié et on continuera de le faire pour les deux ou trois ans qui viennent. Il n’y a pas de difficulté et cela ne vaut pas déclaration de guerre totale et absolue. S’il est des sujets dont vous souhaitez que nous parlions, on peut en parler, mais je veux les déconnecter de manière radicale et pacifique de tout sujet de pouvoir ou de gouvernance. On n'ira pas à la gamelle ».





" On n'y croit plus"



Et de reprendre : « On part d’un raisonnement qui est très simple : les gens ont voté pour vous, menez votre politique. Dans trois ans on va revoter, les gens choisiront une politique. Dans l’intervalle il peut se passer des choses. Quand on estimera que l’intérêt de la Corse est en jeu, on fera ce qu’on croit bon de faire. Mais on ne subordonnera pas cette politique à un quelconque partage de gouvernance. Mais cela n’exclut pas une pratique du pouvoir qui pourra être plus ouverte, plus respirante, plus respectueuse ». Il en profite par ailleurs pour égratigner la gestion de la collectivité, estimant que « la situation financière reste terrible », alors que l’on entre de surcroit « dans une séquence extrêmement compliquée », pointant « un long tunnel » qui en plus d’être « jalonné de difficultés » sera « truffé de consultations électorales ». « On est en désaccord fondamental sur la politique que vous menez. Les exécutifs, les groupes ça va ça vient, c’est le fruit de choix politiques, et au moment où nos choix politiques sont aussi opposés, je ne vois pas ce que nous pourrions venir faire dans pareille aventure », souffle-t-il encore.



Enfin, dans les travées de la droite, Jean-Martin Mondoloni dira aussi se faire peu d’illusions quant au changement de cap avancé par le président de l’Exécutif. « On aurait envie d’y croire, la Corse a envie d’y croire, mais on n’y croit plus », déplorera-t-il, « Ce n’est pas du gouvernement qu’on attend un changement, mais de la gouvernance. C’est vous qui devez changer dans vos pratiques. Ce qu’on attend, c’est que vous soyez en capacité de dire voilà les objectifs que nous fixons, voilà les moyens que nous mettons à disposition de ces objectifs et quelles sont les moyens d’évaluation des politiques que vous mettrez en œuvre. Ce changement aurait pu intervenir depuis longtemps ».