Assemblée de Corse : un cycle de conférences pour célébrer le 40ème anniversaire de l’institution

Il y a 40 ans, la loi Deferre était adoptée, donnant un statut particulier à la Corse. Quelques mois plus tard, une deuxième loi précisait les compétences de la nouvelle Assemblée de Corse. Le 8 août 1982 avaient lieu les premières élections à la proportionnelle avec un taux de participation de 70 %. La nouvelle Assemblée fut installée le 20 août, et Prosper Alfonsi fut élu à la présidence.



D’avril 2022 à mars 2023, un cycle de conférences inédit se tiendra à Aiacciu dans le Salon Vert de la Collectivité de Corse pour célébrer ce double 40ème anniversaire de l’Assemblée de Corse et du statut particulier. Ces conférences permettront de mieux appréhender comment et pourquoi a été créée l’Assemblée de Corse, ainsi que le contexte politique de l’époque. L’objectif sera aussi de faire mieux comprendre au public le statut de la Corse et de rapprocher l’institution de la population.











Le cycle de conférence débutera ce jeudi 21 avril à 18 h au Palazzu di a Culletività avec une intervention de Dominique Taddei, un des principaux acteurs de l’élaboration du premier statut particulier de la Corse. Il animera une conférence sur la préhistoire du statut particulier entre 1960 et 1982.



Autour de Dominique Taddei, de nombreux intervenants, notamment Léo Battesti, Bertrand Faure, André Fazi, Ornella Graziani, Wanda Mastor, Laurent Godmer, John Loughlin, Norbert Pancrazi, Serge Tomi, Louis Orsini, Pascal Ottavi, Francescu-Maria Luneschi. Ils apporteront des témoignages sur l’histoire des institutions de l'île. Chaque intervention sera suivie d’échanges avec le public.



Les conférences sont ouvertes au public sur inscription, via un formulaire disponible sur le site internet de l’Assemblée de Corse. Chaque conférence sera filmée et rediffusée sur le site et les réseaux sociaux de l’Assemblée de Corse.