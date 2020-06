Assassinats d'Ajaccio : la JIRS de Marseille saisie des enquêtes

Dès jeudi, en effet, la procureure d'Ajaccio avait indiqué qu'enquêteurs et magistrats s'interrogeaient sur un possible lien entre ces deux assassinats.

Le dernier a été commis ce jeudi vers 12h30 en plein cœur d'Ajaccio sur une artère de la ville où sont situés de nombreux restaurants. Là, un homme de 28 ans, condamné dans le passé à plusieurs reprises pour des faits de vols aggravés, d'extorsion et de violences aggravées, a été tué par balles par un ou deux tireurs alors qu'il était attablé dans un snack du cours Grandval Ajaccio .

Un peu plus tard un véhicule calciné avait été découvert dans le secteur du Vazio à Ajaccio.





Le 7 juin dernier, vers 22 heures, un tireur casqué avait tué par balles un homme et en avait blessé un second dans une brasserie de Suartello à Mezzavia.

L'homme avait pris la fuite sur un "deux-roues".

Il y a t-il un lien entre ces deux affaires sanglantes : enquêteurs et magistrats n'excluent pas cette éventualité. C'est la raison pour laquelle le double dossier a été confié à la Jirs qui reprend donc les deux enquêtes pour "assassinat" qui avaient été confiées dans un premier et dans les deux cas au service régional de la police judiciaire.