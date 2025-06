Assassinat de Camille Orsoni : cinq hommes mis en examen, quatre incarcérés

Le 10 janvier dernier, vers 17h30, Camille Orsoni âgé de 60 ans, originaire de Corte, était abattu alors qu’il circulait à bord de son véhicule sur la route entre Saint-Florent et Oletta. Sur la scène de crime, les enquêteurs relevaient des tirs de kalachnikov, confirmant rapidement la piste d’un règlement de comptes.



Une information judiciaire avait été ouverte deux semaines plus tard, le 24 janvier, par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, en charge des affaires de criminalité organisée.

Après plusieurs mois d’investigations, une opération d’interpellations a été menée le 23 juin. Sept personnes ont été arrêtées. À l’issue des gardes à vue, cinq hommes ont été déférés et mis en examen pour des faits en lien avec l’assassinat, mais aussi pour d’autres infractions connexes, notamment liées aux armes, aux explosifs, au vol et à la destruction de preuves.





Quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet, après un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. Pour le cinquième, le parquet a également demandé l’incarcération. Sa situation reste en suspens, dans l’attente de la décision du juge.





L’enquête, toujours pilotée par la JIRS de Marseille, se poursuit pour tenter de faire toute la lumière sur les circonstances et les commanditaires de ce crime.