Assassinat d’Yvan Colonna : Le patron des prisons assume « un échec » et parle « d’erreurs d’appréciation »

Il est évident que l’administration pénitentiaire a failli au regard de l’article L7 du Code pénitentiaire ». Comme la veille, lors des auditions de l’ancienne directrice de la centrale d’Arles Corinne Puglierini et de l’actuel directeur Marc Ollier , le président de la Commission d’enquête parlementaire concernant l’assassinat d’Yvan Colonna, le député de la 2circonscription de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva, ne fait pas dans la dentelle. Il va même, en ce second jour d’audition, droit au but. En face des dix députés qui composent la Commission chargée de mettre en lumière lesdysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles », deux hommes : le directeur de l’administration pénitentiaire Laurent Ridel et le directeur adjoint Thierry Donard. Tous deux déjà entendus par la Commission des lois, deux semaines après l’agression mortelle d’Yvan Colonna à la prison d’Arles par un détenu islamiste radical Frank Elong Abe. Depuis lors, l’Inspection générale de la justice (IGF) a pondu un rapport qui fait état de « manquements, d’insuffisances, de failles au niveau local, de la prison elle-même, mais aussi au niveau central au sein de l’administration que vous dirigez », précise le député nationaliste corse. Après la publication, le 28 juillet dernier, dudit rapport et l’annonce par la Première ministre de sanctions disciplinaires contre un surveillant incriminé, le syndicat UFAP UNSa Justice (Union fédérale autonome pénitentiaire) Paca Corse avait dénoncé, déjà, dans un tract « les bourdes » de l’administration pénitentiaire : « Nos politiques tentent de mettre du sang sur les mains d’un surveillant et l’accuser de manquements professionnels, alors que des hauts responsables, comme le Directeur de l’administration pénitentiaire ou le Directeur interrégional ne sont nullement inquiétés et passent tranquillement au travers des mailles du filet ! C’est visiblement plus simple de prendre les primes de responsabilité, qu’assumer des décisions et des actes afférents à la gestion de leur périmètre de compétence ! ».Dans ce contexte, l’exercice ne semblait guère aisé pour le patron des prisons françaises. Mais Laurent Ridel, très à l’aise, bien plus que Corinne Puglierini la veille dont il est le supérieur hiérarchique, pratique avec brio le même art de botter en touche. C’est sur un ton ferme, presque hautain, qu’il débute son exposé préliminaire en faisant part « de la très grande tristesse de l’administration pénitentiaire face à un tel drame ». S’il reconnaît d’emblée que « La mort, dans de telles circonstances, d'un homme est un échec. Et ce n'est pas acceptable. Et cet échec, en tant que directeur de l'administration pénitentiaire, je l'assume », il modère tout aussitôt en précisant « même en l’absence de fautes, l’Etat est tenu de réparer les dommages du décès d’un détenu causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par un autre détenu ». De là, il se livre à une longue apologie de l’administration qu’il dirige depuis deux ans, un discours essentiellement politique qui vise à déminer les attaques et qui n’est pas du goût du président de la Commission. Jean-Félix Acquaviva lui rappelle, sur la même tonalité, que : « Nous sommes là pour regarder ce qu’il s’est passé et pour faire œuvre de justice, et nous considérons que justice n’a pas été faite, que clarté n’a pas été suffisamment mise sur les dysfonctionnements ». Qualifiant le rapport de l’IGF de « édifiant, stupéfiant », il débute la salve des questions par la gestion, qui reste incompréhensible, du parcours de Frank Elong Abe et son absence d’orientation en quartier d’évaluation de la radicalisation (QER). Le député corse, lui, détaille « un dysfonctionnement très grave, un parti pris dont on ne sait pas pourquoi. Il y a une zone d’ombre béante. Pourquoi ? ». Laurent Ridel y répond en argumentant sur « la dangerosité » du détenu, coutumier d’incidents violents que « seul l’isolement était en capacité de gérer », d’autant qu' « il n’y a pas de psychiatre qui intervient en QER. A Arles, Elong Abe est un détenu difficile, compliqué, perturbé, donc son comportement n’est pas parfait, mais on note une amélioration sensible, notamment par rapport à la période de crise à Condé ». D’où, explique-t-il, la décision de le sortir de l’isolement et de le réintégrer graduellement en détention classique. « Ce n’est pas l’avis de l’IGF. Il y a une divergence d’appréciation notable », remarque le député Acquaviva. L’IGF ayant pointé « une erreur d’appréciation » de l’administration pénitentiaire.