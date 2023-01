Assassinat d’Yvan Colonna : Les « tranquilles certitudes » de l’ex-directrice de la centrale d’Arles peinent à convaincre

Des questions sans réponse

C’est d’un ton grave, bas, presque timide que Corinne Puglierini prend la parole pour un exposé préliminaire où elle se borne à des considérations générales sur le contexte de la centrale d’Arles : « Les personnes condamnées en maison centrale présentent tous des critères de dangerosité avérée, souvent des troubles de personnalité avec un potentiel de passage à l’acte violent, et des risques d’évasion… Une agression affecte beaucoup l’ensemble des professionnels. C’est l’occasion de mettre en place un retour d’expérience, voir comment ça s’est passé, pourquoi et éviter que ça se reproduise, tout en sachant que le risque zéro n’existe pas ». Le député Acquaviva ouvre les questions en allant droit au but : « Vous êtes présentée comme quelqu’un d’expérimenté, ce qui frappe, c’est le contraste entre cette rigueur, cette expérience, et les conclusions du rapport de la justice. Vous avez présidé les commissions pluridisciplinaires « Dangerosité » qui, à quatre reprises, entre février 2020 et le 24 janvier 2022, ont eu à l’unanimité des termes qui interpellent concernant l’analyse d’Elong Abe. On parle de quelqu’un qui « veut mourir dans le djihad, qui veut être grand par l’islam », ce sont ses propos et, systématiquement, vous allez contre les recommandations unanimes d’orientation en quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) de Franck Elong Abe. Vous ne transmettez pas à votre hiérarchie les comptes-rendus de ces commissions, la seule qui a été transmise n’était pas de votre fait. Pire encore, vous omettez de nous dire en Commission des lois l’ensemble des incidents avec sanction disciplinaire de Franck Elong Abe à quatre reprises à Arles, vous nous présentez quelqu’un qui allait bien, qui était courtois, qui discutait avec le personnel, qui a justifié par paliers le passage de l’isolement en détention ordinaire. Or, en même temps, il avait abandonné l’activité Jardin parce qu’il avait frappé un détenu, on l’a su après, ce n’est pas ce que vous nous avez dit en Commission. Il y avait des excuses données à l’individu, beaucoup d’indulgence qui nous a été masquée. Pourquoi ? ». Et le député corse d’interroger : « Est-ce le fait de votre seule gestion ? Avez-vous eu des instructions de votre hiérarchie ou au niveau politique pour avoir une gestion particulière sur le parcours d’Elong Abe et des instructions pour gérer Yvan Colonna de façon rigoureuse ? ».



Des motivations floues

« Non ! », répond immédiatement Corinne Puglierini. « Je n’ai eu aucune instruction particulière pour aucune de ces deux personnes détenues, ni pour aucune autre ». Pour le reste son malaise est patent, ses explications fuyantes, hésitantes. « Elong Abe a fait l’objet de trois passages en commission discipline à Arles. Par exemple, suite à une mauvaise compréhension pour l’utilisation d’un tuyau d’arrosage, il a mis un coup de tête à un détenu, il a été sanctionné par une suspension de formation professionnelle ». L’ex-directrice ne se souvient plus trop, consulte ses notes, tente de relater les faits. « On vous demande vos motivations et pourquoi avez-vous masqué ces incidents dont le dernier précède de trois semaines le fait de le nommer auxiliaire. Ne revenez pas sur les faits, on les connait », coupe Jean-Félix Acquaviva. « Il n’y a aucune volonté de masquer le parcours disciplinaire, de masquer quoi que ce soit à ce niveau-là. Je ne me rappelle pas ! », réplique-t-elle. Avant d’ajouter : « Il n’y avait pas de doute sur sa radicalisation. On n’a pas d’information sur la décision d’affectation à Arles à partir de ces problèmes de comportement et les nombreux incidents qu’il avait occasionné dans l’établissement précédent. Une personne détenue difficile à gérer, dont on est arrivé au bout de la gestion, on passe la main à une autre maison centrale, c’est dans ce cadre-là qu’il est arrivé à Arles… On n’est pas resté inactif en termes de prise en charge ». Avant de reconnaître : « Je me suis convaincue à tort d’attendre plutôt la fin de peine pour solliciter son orientation au QER pour préparer sa sortie parce qu’il était libérable en moins de deux ans. A tort, je ne suis pas allée plus loin ». Elle tente de justifier le travail d’auxiliaire donné au détenu radicalisé « J’assume ma part de responsabilité au niveau de l’appréciation que j’ai faite de la situation. Il n’y avait pas de signe de passage à l’acte imminent. On sait que la personne est violente, on a vraiment essayé de baliser son parcours, de voir comment il se comportait avant de prendre des décisions. Je regrette que, devant mon inaction, le relais n’a pas été pris pour la demande d’orientation au QER, je n’ai pas été alerté par le niveau supérieur par un fait qu’un dossier ne remontait pas ».