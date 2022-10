Arte Mare : le Prix du jury documentaire décerné à Pierre Savalli

Ce documentaire de 52 mn* a été tourné à Bastia, dans le monde de ceux qu’on appelle les SDF. Toutefois comme aime le rappeler le réalisateur « les SDF, mille fois objets d’études, de reportages, d’articles, ne sont pas les sujets de ce documentaire, mais les témoins, les analystes. Il s’agit de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure, notre ville, notre île, notre société a travers le regard de ceux qui en sont exclus tout en en faisant partie. C’est quoi une société ? C’est quoi la Corse ? Il est évident qu’il n’y a que des réponses partielles a ces questions, mais c’est justement en multipliant les angles d’approches que nous pourrons nous faire l’idée la plus juste de ce que nous sommes. Il n’est pas question ici de faire un énième documentaire sur la société insulaire. Ce que nous voulions raconter, c’était une histoire de la Corse vue du sol, à travers le regard de ceux qui vivent exposés à la vue de tous, mais aussi, de fait, témoins quotidiens de nos vies. Bastiais, la plupart de ces gens, je les connaissais et ils ont accepté l’idée de mon scénario. Je ne suis pas vraiment « compétition », mais lorsque j’ai reçu le prix, je suis tout de suite allé les voir et je leur ai dit : Vous avez gagné !Après les projections à l’occasion du festival Arte Mare, le documentaire sera diffusé en novembre sur FR3 Via Stella.Pour l’heure, Pierre Savalli, va poursuivre la tournée de sa pièce « Corsican Way of Life », un pièce bilingue tirée d’un recueil de nouvelles de Joseph Antonetti, avec Charly Martinetti, Marc Biancarelli et Stefanu Cesari.« Après cette tournée qui s’achèvera en novembre, j’ai un projet de spectacle musical pour février et d’autres projets documentaires ».------« La misère est moins pénible au soleil ».De Pierre SavalliMusique : Pierre Gambini, Pierre SavalliImage : Edoardo MalvenutiMontage : Gaëtan Le MartelotProduction : Omnicube production