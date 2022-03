Théâtre : « Corsican Way Of Life » sur les planches !

« Cette œuvre, sous le trait parfois épais de la caricature, éclaire avec honnêteté et justesse la société corse d’aujourd’hui » souligne le metteur en scène Pierre Savalli. « L’auteur Joseph Antonetti en parle comme nul autre auparavant parce que son point de vue est dénué de pathos, il éclaire le sujet sous un angle nouveau, il ne cherche pas à plaire. Il parle de nous, de la Corse avec pour une fois un regard qui ne vient pas de l’extérieur. Son point de vue est original et moderne. A sa sortie, le livre a fait parler ». Du livre qui renferme 25 nouvelles, Pierre Savalli en a tiré 7 et décidé d’en faire une pièce de théâtre. « J’ai en fait reconstitué une histoire sur la base de 7 nouvelles. Dans son livre Joseph Antonetti tape tous azimuts mais il y a des lignes, ce côté tendre et critique à l’égard de la Corse que j’ai trouvé très touchant. J’ai retenu le côté social et humain, je n’ai pas suivi le côté violence et ni le côté sexe ». Dans son adaptation, des clins d’œil au cinéma aussi. « Il y a en effet de nombreux clins d’œil au cinéma notamment à l’univers des frères Coen car j’ai plus une culture cinéma que théâtre. En lisant le livre, des images de film me sont venues à l’esprit. Il y a donc des références au niveau du texte mais aussi de la mise en scène, de la vidéo et des sons ». Le casting est composé de 3 comédiens « Avant même de créer la pièce j’ai voulu m’entourer de Charly Martinetti avec qui j’avais déjà travaillé. C’est le personnage central. Il y a ensuite une 2ème personne sur scène, un personnage un peu trouble joué en alternance par Marc Biancarelli et Stefanu Cesari ».

Et comme au cinéma, la pièce comporte une bande son. « La musique est signée Marc-Sauveur Costa. Elle est très importante. Pour moi la bande son est le 3ème personnage de la pièce ».

Cette première à l’Alb’Oru sera aussi l’occasion de rencontrer l’auteur, Joseph Antonetti dont le livre, épuisé, vient d’être réédité ( Edizione Tonu è Timpesta) . Après la représentation, une séance de dédicaces est donc programmée en liaison avec la librairie A Piuma Lesta.





« Corsican Way Of Life »

D’après le recueil de nouvelles de Joseph Antonetti.

Adaptation/Mise en scène : Pierre Savalli.

Distribution

L'Homme : Charly Martinetti

U Furesteru : Marc Biancarelli - Stefanu Cesari

Musique originale : Marc Sauveur Costa

Lumière : Sylvaine Comsa - Cédric Gueniot

Son : Pierre Savalli

Photographie : Johnny Cosmos - Yannick Doublet

Vidéo : Eloïse Dandoy.

Production : Kabaffer Prod.

Avec le soutien de : Fabrique de théâtre/Site Européen de Création-

Bastia Cultura - Cullettività di Corsica-Anima Centre Culturel



Programmation

Vendredi 18 mars 20h30 à l'Alb'oru (Bastia)

Mardi 22 mars 20h30 à l'Aghja (Ajaccio)

Samedi 26 mars 20h30 à salle Cardiccia (Migliacciaru)

D'autres dates à venir.