Arme saisie à Propriano : deux ans de prison ferme pour un quinquagénaire

Un contrôle douanier inopiné mené le 27 février 2026 à Propriano avait conduit à l’interpellation de deux individus circulant à bord d’un véhicule dans lequel les agents ont découvert une arme semi-automatique de catégorie B, approvisionnée de sept munitions. L’arme présentait "un numéro de série et une marque volontairement effacés" indique Nicolas Septe procureur de la République d'Ajaccio..

Les deux hommes avaient été placés en retenue douanière. À l’issue des investigations conduites conjointement par les services des douanes et les gendarmes de Sartène, un seul des deux individus avait finalement été poursuivi. L’autre a été mis hors de cause.





Âgé d’une cinquantaine d’années, déjà connu de la justice, le mis en cause a été présenté au parquet d’Ajaccio le 1er mars 2026, puis placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement.

"Reconnaissant les faits, il a été jugé ce jour en comparution immédiate. Le tribunal l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme, avec maintien en détention".

Il a été reconnu coupable de "détention et transport non autorisé d’arme de catégorie B", ainsi que de "détention d’arme malgré une interdiction judiciaire antérieure".

Le tribunal a également prononcé à son encontre une nouvelle interdiction de détenir une arme pendant 15 ans, ainsi qu’une amende douanière.