Aregno - Le feu détruit 1 hectare

La rédaction le Vendredi 12 Septembre 2025 à 18:56

Un feu s’est déclaré ce vendredi vers 6 heures sur la commune d’Aregno. Il a parcouru environ un hectare avant d’être rapidement maîtrisé grâce à l’intervention de moyens terrestres équivalents à un GIFF, soit quatre camions-citernes feux de forêts, appuyés par la chaîne de commandement de la Balagne. Le sinistre est placé sous surveillance pour la journée.
Par ailleurs, les secours sont intervenus à plusieurs reprises pour des écobuages mal maîtrisés.







