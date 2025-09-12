Aregno - Le feu détruit 1 hectare
La rédaction le Vendredi 12 Septembre 2025 à 18:56
Un feu s’est déclaré ce vendredi vers 6 heures sur la commune d’Aregno. Il a parcouru environ un hectare avant d’être rapidement maîtrisé grâce à l’intervention de moyens terrestres équivalents à un GIFF, soit quatre camions-citernes feux de forêts, appuyés par la chaîne de commandement de la Balagne. Le sinistre est placé sous surveillance pour la journée.
Par ailleurs, les secours sont intervenus à plusieurs reprises pour des écobuages mal maîtrisés.