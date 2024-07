Après un nouvel appel à la modération de la consommation électrique, Core in Fronte fustige une « situation inacceptable »

C’est un message qui a suscité l’ire de Core in Fronte. En fin de semaine dernière, EDF Corse invitait les usagers insulaires à « mettre en œuvre les écogestes et à différer l’utilisation d’appareils électriques » en dehors de certaines plages horaires durant tout le week-end, afin de « sécuriser l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie ». Une situation, précisait le fournisseur d’énergie le 12 juillet , liée à la fois à l’arrachement d’un câble en Sardaigne et à des difficultés d’approvisionnement en fioul. Mais malgré ces justifications, l’appel à la modération a du mal à passer du côté du mouvement indépendantiste.« La situation que nous connaissons depuis de nombreuses années est la conséquence d’une île dépendante en partie de l’Italie à travers les réseaux SACOI et SARCO », fustige-t-il dans un communiqué publié ce mardi, « Les liaisons électriques intercontinentales qui devaient être des moyens de stabilisation de notre réseau sont devenues, aujourd’hui, des sources principales de production pour la Corse. Les travaux, actuellement en cours en Sardaigne, pour au moins un mois, sont là pour le démontrer : la Corse est de suite en souffrance ».Dans ce droit fil, Core in Fronte rappelle que le 30 juin dernier, « 75 000 abonnés du réseau électrique corse ont été privés d’électricité durant près d’une heure, en raison d’une panne technique sur la ligne SARCO ». « Nous n’oublions pas les coupures du mois de décembre 2023, dont les causes ont été attribuées au manque d’entretien du réseau sarde », renchérit le parti.Il dénonce par ailleurs l’installation de « plus d’une quarantaine de groupes électrogènes de 1750 KW sur l’île pour une durée de 5 ans minimum », pour pallier la situation. Selon le mouvement indépendantiste lors de leur démarrage, ces groupes « fonctionnant au fioul léger et n’étant pas équipés d’un système de traitement des gaz d’échappement » émettraient de plus « d’importants panaches de fumées noires et blanches sont à déplorer ». « Quelles conséquences pour la santé et l’environnement ? », s’interroge-t-il.Pointant une « situation inacceptable », Core in Fronte martèle : « Les Corses et les usagers n’ont pas à subir les conséquences des manœuvres d’EDF ainsi que de l’absence d’une vraie politique d’autonomie énergétique de l’Assemblée de Corse ». « L’actuelle Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de la Corse, dictée par EDF, manque de grands traceurs pour des perspectives d’indépendance énergétique pour la Corse », ajoute par ailleurs le parti en notant que ses élus à l’Assemblée de Corse n’avaient pas voté cette PPE en mars 2023. Et de conclure : « La Corse doit imposer sa vision à EDF et ne plus subir ses décisions coloniales qui s’inscrivent dans la seule rentabilité économique et dans une dépendance vers l’extérieur ».