Panne et tensions sur le réseau électrique insulaire : EDF Corse appelle à modérer la consommation

De plus le 30 juin dernier, une défaillance sur un réseau haute tension a entraîné une panne totale des panneaux photovoltaïques, obligeant EDF Corse à couper l’électricité pour 75 000 clients.

EDF Corse va se tourner vers ses barrages hydrauliques à Tolla et Lucciana. Actuellement à leur capacité maximale de stockage, ces retenues d’eau seront pleinement sollicitées pour répondre à la demande estivale : "

Nous avons anticipé et préparé cette situation, en réoptimisant nos moyens de production disponibles pour maintenir un équilibre énergétique stable. Cette année, nous intensifierons l’utilisation de nos centrales hydrauliques, tirant parti des réserves d’eau stockées dans les barrages. Nous avons veillé à ce que nos retenues d’eau soient pleines en début d’été, notamment à Tolla et Calacuccia, les deux plus grands réservoirs de Corse. Nous utiliserons cette énergie de manière responsable et mesurée."

Non relié au réseau continental, le système électrique d’EDF Corse repose sur les centrales thermiques du Vazzio et de Lucciana, les énergies renouvelables, les barrages hydrauliques, ainsi que la liaison SARCO avec la Sardaigne. Cependant, plusieurs facteurs perturbateurs menacent sa stabilité au cours de cet été 2024. "Notre approvisionnement électrique repose sur trois piliers : les centrales thermiques, les énergies renouvelables et les interconnexions avec la Sardaigne via SARCO et SACOI. Cette année, nous devons faire face à une panne sur la ligne SARCO, fragilisant notre réseau." explique Vincent de Rul, directeur régional d'EDF Corse. Cette panne sur la liaison électrique entre la Sardaigne et la Corse, inutilisable jusqu'à mi-août, entraîne un manque de puissance, notamment lors des pointes de consommation du soir "L'arrachage de câbles lors d'un chantier rend cette ligne temporairement hors service. Cette interruption prive la Corse de près de 50 mégawatts et met notre réseau sous tension." détaille Vincent de Rul.À cela s'ajoute une autre complication majeure avec la grève au port de Fos-sur-Mer : "Nous éprouvons des difficultés d'approvisionnement en combustibles sur la Méditerranée, en raison de la grève au port de Fos-sur-Mer. Le port de Barcelone connaît une congestion, là où nous nous approvisionnons habituellement". Avec une capacité de production de près de 380 mégawatts entre nos deux centrales, celles-ci ne pourront pas tourner à plein régime dans les semaines à venir.Pour pallier à ces contraintes,précise le directeur.

Pour y parvenir, EDF Corse devra augmenter son utilisation de la ressource en eau "L’utilisation intensive de nos barrages nous conduira à consommer 1 million de mètres cubes d’eau par semaine et par barrage, soit 2 millions de mètres cubes d’eau au total. Cela représente un faible pourcentage du volume total d’eau stockée. Nous ne compromettons pas la capacité d’approvisionnement en eau potable et en irrigation des autres utilisateurs en Corse. Les pluies attendues en novembre et décembre permettront de remplir à nouveau les barrages à leur pleine capacité ."



Une application eCorsicaWatts pour faciliter les écogestes et réduire sa consommation

Malgré l’utilisation soutenue des barrages et des centrales hydrauliques pour gérer la demande estivale, le Directeur Régional appelle à la prudence "Nous recommandons la modération dans la consommation d’électricité, étant donné ces divers défis. Nous encourageons la population à télécharger l’application eCorsicaWatts, qui offre des conseils sur les gestes éco-responsables et fournit des informations en temps réel sur l’état du réseau. Ces gestes permettront de réaliser des économies financières tout en réduisant l’impact environnemental. C'est bon pour notre système électrique, pour le portefeuille des consommateurs et pour la planète".



L’application eCorsicaWatts est disponible gratuitement sur iOS et Android depuis une dizaine de jours.