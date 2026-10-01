Après sa mise en examen, Paul-Félix Benedetti contre-attaque et dénonce un « mensonge savamment construit »

Le maire de Sartène affirme également que les enquêteurs auraient alors cherché à découvrir d'éventuelles infractions sans rapport avec les faits à l'origine de l'enquête. « On a cherché surtout la procédure incidente. Trouver le petit fusil, la petite chose qu'on n'a peut-être pas le droit d'avoir mais qu'on a quand même parce qu'on est en Corse. Pour moi, malheureusement, il n'y avait rien », a-t-il lancé. « Ils ont fouillé la voiture, la maison, ce n'est pas anodin. Si l'histoire est une histoire interne à un couple, à la limite, l'objet qu'on cherche, ce sont ses mains, ses pieds, rien d'autre ».



Paul-Félix Benedetti est également revenu sur les conditions de sa garde à vue, interrompue pour raisons médicales. Il affirme avoir immédiatement demandé à voir un médecin en raison de problèmes de santé dont il souffrait à ce moment-là et estime que sa demande n'a pas été suffisamment rapidement prise en considération. Après un examen médical, sa garde à vue avait finalement été levée.



« Un mensonge savamment construit »



Après plusieurs semaines sans nouvelle de la procédure, Paul-Félix Benedetti explique avoir été convoqué devant le juge d'instruction à la fin du mois de septembre. Là encore, l'élu dénonce les conditions dans lesquelles les choses se seraient déroulées et affirme avoir fait l'objet d'un « chantage » autour d'une demande de nullité formulée par sa défense. Selon son récit, le magistrat lui aurait proposé d'abandonner cette demande en contrepartie d'une moindre communication autour du dossier. « J'ai répondu que je voulais que l'instruction se poursuive », raconte-t-il, assurant avoir demandé que les investigations puissent permettre d'établir ce qu'il considère comme « un mensonge savamment construit », ou, à défaut, qu'il soit placé sous le statut de témoin assisté. Le maire de Sartène affirme qu'il lui aurait alors été annoncé son placement en garde à vue et que le magistrat lui aurait déclaré : « Vous réfléchirez aux conséquences médiatiques que ça va avoir ».



Sur les faits eux-mêmes, Paul-Félix Benedetti s'est montré catégorique. « Je sais que, non seulement, je n'ai jamais eu une action violente, mais même pas une attitude pouvant être interprétée comme une possibilité de violence », a-t-il assuré alors que sa compagne avait elle-même pris la parole au lendemain de sa mise en examen pour affirmer publiquement n'avoir subi « la moindre violence de sa part ».



Paul-Félix Benedetti et son avocate annoncent désormais vouloir porter la bataille sur le terrain judiciaire. « On va aller au bout », a prévenu l'élu, annonçant le dépôt de trois plaintes visant les gendarmes ayant participé à la procédure, le médecin ayant examiné sa compagne et la procureure de la République d'Ajaccio, Fanny Floquet.



Au-delà de son cas personnel, le leader de Core in Fronte estime que cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large et dénonce une « instrumentalisation » de la justice et une forme de « magistrocratie », considérant que certaines personnalités corses feraient l'objet d'un traitement particulier. « On ne peut pas être, à un moment donné, l'interlocuteur privilégié d'un processus de paix et de réconciliation et, d'un autre côté, employer des méthodes agressives à l'égard des élus locaux », a-t-il tancé.

