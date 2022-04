Après quatre ans de fermeture, la crèche d’Olmi-Cappella a rouvert ses portes

Après quatre ans de fermeture, la crèche d’Olmi-Cappella revit. L'établissement qui avait du fermer en 2018 par manque d'inscriptions a rouvert ses portes il y a moins de deux semaines et accueille déjà trois enfants.

Souhaitée par les jeunes couples résidentes sur la commune depuis 18 mois, "la réouverture était toutefois soumise à l’obtention des autorisations" explique la Communauté de communes Isula Balagna qui sur les réseaux sociaux "remercie la commune d’Olmi-Cappella et son maire, Frederic Mariani, pour la mise à disposition gratuite des locaux depuis l’ouverture de cette crèche, les travaux récemment réalisés et le nouveau mobilier acquis."



Depuis le 13 avril la structure qui bénéficie de la capacité d’accueil de 12 enfants âgée de 2 mois à 3 ans, est ouverte du lundi au vendredi entre 9 heures et 16h30. Les trois boutchous accueillis ont rapidement trouvé leurs marques grâce à Aurore Belugue, auxiliaire de puériculture et référante technique du site, et Stella Garcia qui sous la direction de Solène Colombani assurent le bon fonctionnement de la structure.



Il faut espérer que cette réouverture, qui a été possible grâce aux naissances enregistrées au cours des deux dernières années, poussera de nouvelles familles à s'implanter sur la commune et participer ainsi à la redynamisation des territoires ruraux.