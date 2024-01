Après Miss naturelle Corse, Michèle Bedini veut devenir l’ambassadrice de l’île

Gravir les échelons pour défendre les causes qui lui sont chères. Après avoir été élue miss naturelle Corse en 2023, Michèle Bedini s’est lancé un nouveau défi: obtenir le titre d’ambassadrice de l’île. Cette distinction est décernée par l’association Ambassadrice de France, qui organise des concours de beauté dans tout le pays. Durant l’année de leur mandat, les futures ambassadrices sillonneront leur territoire pour mettre en avant l’association et la cause de leur choix.





Porter la voix des victimes de violences conjugales







Pour l’heure, Michèle Bedini est en compétition avec deux autres candidates: Laura Gharib Vittori et Mariana Tognarelli. Pour qu’elle puisse l’emporter, les candidates doivent engranger un maximum de votes du public, au cours d’une élection qui se déroule jusqu’au 11 février 2024 exclusivement sur Facebook et sur Instagram. Comme pour n’importe quel concours, les futures ambassadrices seront soumises à un questionnaire de culture générale et devront également faire une présentation de leur parcours en visio. « Si je parviens à remporter cette élection, je souhaite utiliser mon titre pour faire reconnaître en Corse la cause que je défends », indique-t-elle. Cette cause, c’est celle des violences conjugales, qu’elle combat farouchement en étant la porte-parole de la Ligue contre le viol conjugal. « Je me rends bien compte que lorsque j’intervenais avec mon écharpe de Miss naturelle Corse, mes propos avaient beaucoup plus de poids et étaient davantage pris au sérieux », souligne Michèle Bedini, qui a notamment fait partie des colleuses à Bastia lors de l’opération “Quì Dinò!”, le mouvement qui a recouvert les murs de l’île de portraits de femmes, d’hommes et d’enfants le jeudi 23 novembre 2023 pour faire stopper les violences intrafamiliales.







Ce titre d’ambassadrice serait donc un tremplin pour faire rayonner son association à travers la Corse, où cette question est, selon elle, encore taboue. « Sur l’île, cette thématique est très peu abordée parce qu’elle relève de l’intimité au sein d’un couple, précise-t-elle. Comme en Corse, nous avons de forts attachements familiaux, il est très difficile d’imaginer que cela puisse se produire dans certaines familles ». Si pour l’heure, elle est l’unique représentante de son association au niveau insulaire, Michèle Bedini a bon espoir de faire émerger le mouvement ici. « Les bénéfices issus pour cette élection seront reversés à l’association choisie par l’ambassadrice, donc ça me servira à développer une antenne locale afin d’être préparée au mieux pour accueillir les victimes », indique la candidate.