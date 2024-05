Focu à a ceppa pà u Caruleddu in Portivechju

Un nouvel événement de très belle portée pour la Cité du Sel qui vient d’accueillir, pour la première fois de son histoire, la flamme olympique mardi. Une fois de plus I Baroni ont mis tout en œuvre pour que ce rendez-vous populaire qui draine plusieurs milliers de personnes à Portivechju soit une réussite pour cette course de caruleddi version 21e siècle, héritiers d’une longue tradition.



La langue corse sera mise en valeur lors de cette journée, a tavuletta pà a lingua corsa, qui débutera à 9 heures par l’accueil des concurrents venus des quatre coins de l’île, avant les premiers essais libres, à 10h30, le long de ce parcours de 900 mètres qui débutera Place de la République pour s’achever, cette année, sur le quai Paoli. Un changement de taille avec un virage serré à négocier au niveau du parking des douanes.



A 12h30 il sera temps de se restaurer avec un spuntinu géant agrémenté d’un concert gratuit. Dès 14 heures commenceront l’accueil du public, qui pourra se masser le long du parcours, ainsi que les jeux pour enfants sur le quai Paoli. Un quart d’heure plus tard la bénédiction de la course sera le préambule idéal avant l’entame des « choses sérieuses » avec le début de la compétition à 14h30.

Cette journée connaîtra son épilogue à 18 heures avec la remise des prix et un nouveau concert.

Di sicuru una più che bedda ghjunarta a tavuletta.