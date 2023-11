Violences faites aux femmes : une grande opération de collage nocturne pour lancer l’opération "Quì Dinò !"

« Il faut créer l’effet de surprise pour inciter à se poser des questions, créer le débat et proposer d’échanger. »

Le rendez-vous est donné ce jeudi 23 novembre, à 21 heures, devant le Lycée Jean Nicoli de Bastia. Elles sont sept, venues chacune avec leur conviction et leur parcours pour porter un message et soutenir une cause commune : dire stop aux violences intrafamiliales et faites aux femmes. Le temps de préparer la colle, de répartir les affiches et les lieux de collage, elles enfilent les t-shirts floqués « #quìdinò! » Une opération commando, comme stipulée au dos de ces chandails, pour coller, conjointement avec d'autres à travers toute l'île, 90 portraits d'hommes, de femmes et d'enfants. Des visages qui expriment autant d’émotions fortes que la colère, l’indignation, la révolte, mais aussi la peur ou la fragilité.L'opération entre dans le cadre des Orange Days 2023 qui vont se dérouler, ce samedi 25 novembre, dans toute la France, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Chaque portrait est accompagné d'un code QR et du hashtag #quìdinò! afin d'inciter tout un chacun à se connecter sur le site*. Ils ont été réalisé par quatre photographes, Thomas Leroy, Sylvie Ghislain, Paule Maerten et Magali Cancel. Des dizaines de modèles se sont, bénévolement, prêtés au jeu et se sont fait tirer le portrait. Des visages qui recouvrent, depuis ce jeudi soir, les murs de Corse et qui vont aider, il faut l'espérer, à faire prendre conscience de la gravité et l'urgence de la situation, ici, chez nous.Si certains collages sont "sauvages", d'autres ont obtenus des autorisations de l’Académie de Corse et de la Collectivité de Corse. En effet, le collectif a souhaité viser prioritairement la jeunesse en organisant l'exposition de portraits sur les murs extérieurs de tous les collèges et lycées de Corse. Cette action, calquée sur le projet Inside Out ( lire ici ) avec des portraits réalisés à la manière de l’artiste JR, est aussi un prolongement du récent mouvement #IwasCorsica et des différentes actions menées par le collectif " Collages féminicides Corse ". Cette initiative est portée par Podcastu Sexistu ( premier podcast insulaire qui traite des questions de genre ) en partenariat avec C3S (Contribution sociale de solidarité des sociétés) et le CIAS (Centre intercommunal d'action sociale) du Pays Ajaccien. Afin de détailler l'ensemble de cette opération et les actions qui vont suivre, une conférence de presse est prévue à 9 heures, devant le Lycée Laetitia d'Ajaccio, ce vendredi 24 novembre.* Plus d'infos sur le site « Quì Dinò »