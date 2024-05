Corte : Le pont provisoire de Baliri sera posé le 4 juin

Emporté lors de la crue exceptionnelle du 5 novembre dernier, le pont de Baliri sera enfin posé le 4 juin prochain. Un soulagement pour les riverains et pour les Cortenais, privés de ce havre de paix depuis six mois. Entre la découverte d’amiante, des appels d’offres infructueux et enfin la destruction par incendie des engins travaillant à l’aménagement du site devant accueillir la grue de levage, les retards se sont accumulés sur ce chantier qui aurait dû être terminé à la fin du mois de janvier.



Aujourd’hui, tout est fin prêt pour voir enfin le bout du tunnel. L’entreprise Natali a, en effet, pu reprendre les travaux dernièrement. Des travaux de construction des fondations pour la grue, qui posera le pont provisoire. Le transport exceptionnel du viaduc métallique démontable de 25 tonnes et long de 25 mètres se fera le 4 juin. La pose du pont provisoire sera effectuée le même jour. Dans la foulée tous les essais techniques seront menés durant quelques jours. Le pont pourrait être ouvert à la circulation à la mi-juin, si rien ne vient perturber ce planning !



En même temps que les travaux ont repris, l’entreprise Natali a été chargée également du grutage des véhicules, bloqués sur le site de Baliri depuis le 5 novembre. Sur la totalité des voitures immobilisées, 8 ont été transférées sur l’autre berge. Leurs propriétaires ont ainsi pu retrouver leur moyen de locomotion avec un plaisir non dissimulé. Précisons que le maire de Corte, le Dr Xavier Poli avait proposé au CCAS la mise en place d’une mesure exceptionnelle qui a été votée en conseil municipal. Il s’agissait d’une aide de soutien financier à hauteur de 500 euros par mois avec effet rétroactif au 1er novembre, jusqu’à ce que le pont soit opérationnel. Cette aide est maintenue pour les personnes qui n’ont pas souhaité que leur véhicule bénéficie de cette opération de grutage.