Apple, l'enseigne préférée des jeunes Corses

14,4 euros. C’est le montant moyen dépensé par les adolescents pour une transaction en Corse, selon le 2e baromètre des "habitudes de conso des ados" 2022 du Teenage Lab, une étude qui décrypte les habitudes et modes de consommation de la jeune génération pour chacune des 13 régions françaises en se basant sur les données de plus de 100.000 utilisateurs de Pixpay, une carte de paiement par ados copilotée par les parents, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, soit 3,4 millions de transactions.



Selon les données collectées les jeunes corses ont le profil le plus atypique de France. Ils sont en tête du classement national pour le nombre de transactions mensuelles et pour le montant qui reçoivent chaque mois sur leur carte, 88,8 euros par mois. Accro aux paiements en ligne ils utilisent peu les applications telles que Apple Pay ou Google Pay.



Apple, la marque préférée des Occitans jeunes Corses



Le baromètre revient aussi sur les tendances de consommation des jeunes. En Corse les catégories surconsommées des adolescents sont les bars et tabacs puis les retraits d’espèces. Côté marques, les adolescents préfèrent Apple.

Mais dans le top 10 des marques préférées des Corses, la tendance suit plutôt celle à l’échelle nationale où quatre catégories sont représentées : supermarché et alimentation, fast-foods, vêtements et accessoires et culture et média.



Les transports, peu présents dans les transactions



À l’inverse, les catégories sous-consommées par les adolescents sont le taxi-métro-bus-tram. Ce qui s’explique aussi car la Corse est la région la moins consommatrice des transports en commun selon le baromètre.