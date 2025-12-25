« Anima Terrania » - Quand la voix se mêle harmonieusement aux violoncelles

Philippe Jammes le Jeudi 25 Décembre 2025 à 18:15

C’est un petit bijou musical qui vient scintiller en ces fêtes de fin d’année. Avec « Anima Terrania », Célia Picchiochi et Letizia Giuntini ont su marier des mondes musicaux différents…