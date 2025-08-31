Alta Rocca Trail - François Vannucci finit plus fort

Organisée par l'association des Coureurs des Crêtes et Quenza Prima, cette deuxième édition de l'Alta Rocca Trail a débuté ce matin dès 8h30 de Bavedda par l'Alcudina qui se disputait sur une distance de 28 km pour 1.600m de D+. Plus de 140 coureurs étaient sur les rangs pour cette épreuve comportant deux passages majeurs avec la Variante et la montée de Bucca Stazzunara à plus de 2.000 mètres, toute proche de l'Alcudina.

L'entame de course était à l'avantage de Régis Rico qui démarrait fort et passait Bucca Stazzunara avec une avance de six minutes sur Sampieru Graziani et huit minutes sur Louis Vannucci. Ce dernier devait boucler les 28 kilomètres en boulet de canon pour finalement s'imposer sur la place de l'église de Quenza en 3h17'36 laissant Régis Rico à plus de trois minutes et Sampieru Graziani à pratiquement sept minutes. Du côté des féminines succès de la jeune Hermine Pietri en 4h01'59 qui a devancé Marie Chasseray (4h07'11) et Estelle Giacometti (4h19'02).

A 10 heures étaient donnés simultanément les départs di I Furchi 17 km pour 900 de D+ et du Ghjiru di Quenza (10 km).

Sur les Furchi les concurrents devaient, également, affronter au départ de Bavedda la Variante. Une course qui consacrait Léo Serca en 1h47'49 qui s'imposait devant le lauréat de la première édition Fabien Olmeta (1h48'07) et Jean-François Nesa (1h49'27). Chez les dames succès de Romane Bardinet (2h23'23) alors que Caroline Perrier et Maria Serena Lepidi complètent dans cet ordre le podium.

La boucle des 10 kilomètres de Quenza a vu Antoine Pitoy l'emporter sur Flaviu Filidori et François Gelmini, alors que chez les dames Elisa Perrier a été la plus rapide devant Manon Clamens et Véronique Vivier.