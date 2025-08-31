Alta Rocca Trail - François Vannucci finit plus fort

Organisée par l'association des Coureurs des Crêtes et Quenza Prima, cette deuxième édition de l'Alta Rocca Trail a débuté ce matin dès 8h30 de Bavedda par l'Alcudina qui se disputait sur une distance de 28 km pour 1.600m de D+. Plus de 140 coureurs étaient sur les rangs pour cette épreuve comportant deux passages majeurs avec la Variante et la montée de Bucca Stazzunara à plus de 2.000 mètres, toute proche de l'Alcudina.
L'entame de course était à l'avantage de Régis Rico qui démarrait fort et passait Bucca Stazzunara avec une avance de six minutes sur Sampieru Graziani et huit minutes sur Louis Vannucci. Ce dernier devait boucler les 28 kilomètres en boulet de canon pour finalement s'imposer sur la place de l'église de Quenza en 3h17'36 laissant Régis Rico à plus de trois minutes et Sampieru Graziani à pratiquement sept minutes. Du côté des féminines succès de la jeune Hermine Pietri en 4h01'59 qui a devancé Marie Chasseray (4h07'11) et Estelle Giacometti (4h19'02).
A 10 heures étaient donnés simultanément les départs di I Furchi 17 km pour 900 de D+ et du Ghjiru di Quenza (10 km).
Sur les Furchi les concurrents devaient, également, affronter au départ de Bavedda la Variante. Une course qui consacrait Léo Serca en 1h47'49 qui s'imposait devant le lauréat de la première édition Fabien Olmeta (1h48'07) et Jean-François Nesa (1h49'27). Chez les dames succès de Romane Bardinet (2h23'23) alors que Caroline Perrier et Maria Serena Lepidi complètent dans cet ordre le podium.
La boucle des 10 kilomètres de Quenza a vu Antoine Pitoy l'emporter sur Flaviu Filidori et François Gelmini, alors que chez les dames Elisa Perrier a été la plus rapide devant Manon Clamens et Véronique Vivier.
Les classements
U Ghjiru di Quenza (10 km)
1. Antoine Pitoy (Lisses AC) 1er SH 41'50, 2. Flaviu Filidori (NL) 2e SH 43'30, 3. François Gelmini (A Furmicula) 1er M2H 45'27, 4. Jean-Marc Mauron (Trilux) 2e M2H 46'33, 5. Francis Fabio (CAP) 3e SH 47'13, 6. Marin Danielou (SIC) 1er JG 47'53, 7. Vincent Renucci (NL) 48'15, 8. Cédric Rudi (NL) 1er M0H 49'06, 9. Stevan Mondoloni (ACC) 2e M0H 49'32, 10. Thomas Forveille (CDC-ASPVA) 1er EH 50'48, 11. Antoine-Félix Campana (NL) 3e M0H 50'49, 12. Emrys Perrier (CAB) 2e JG 51'34, 13. Jean-Charles Susini (SOLECO) 51'43, 14. Julien Girard (NL) 1er M1H 51'46, 15. Adrian Bories (NL) 51'52.
I Furchi (17 km)
1. Léo Serca (NL) 1er SH 1h47'49, 2. Fabien Olmeta (ICA) 1er M0H 1h48'07, 3. Jean-François Nesa (CSM) 2e SH 1h49'27, 4. Ange-Marie Morange (La Suarellaise) 2e M0H 1h53'59, 5. Jonathan Perrier (CAB) 1er M2H 1h58'47, 6. Julien Martin (NL) 1er M1H 2h05'18, 7. Fabien Polverelli (NL) 3er SH 2h06'11, 8. Tanguy Spender (NL) 2h07'39, 9. Adrien Pelletier (SCT) 2h07'52, 10. Damien Curallucci (NL) 2h09'18, 11. Nicolas Benedetti (Monacia) 2e M2H 2h10'37, 12. François Le Corre (NL) 3e M2H 2h12'41, 13. Thomas Sion (CDC-ASPVA) 3e M0H 2h13'27, 14. Valentin Spender (NL) 2h19'11, 15. Florian Ambrosi (CL) 2h22'03.
L'Alcudina (18 km)
1. Louis Vannucci (CLOTIP) 1er SH 3h17'36, 2. Régis Rico (NL) 2e SH 3h20'59, 3. Sampieru Graziani (SM) 3e SH 3h24'23, 4. Xavier Bartoli (La Suarellaise) 1er M0H 3h31'46, 5. Benoit-Xavier Picciocchi (NL) 2e M0H 3h36'00, 6. Jean-Philippe Poggi (La Suarellaise) 3h40'55, 7. Antoine Ottaviani (CRXT) 3h41'23, 8. Guillaume Hamelat (NL) 3h43'08, 9. Lisandru Metais (NL) 1er EH 3h55'34, 10. Mohamed Erachidi (PT) 3h55'37, 11. Frédéric Kaupp (SIC) 1er M1H 3h56'16, 12. Clément Vignon (NL) 3h58'10, 13. Alexandre Rossi (A Furmicula) 3h59'03, 14. Hermine Pietri (TA) 1ere EF 4h01'59, 15. Damien Calabio (EMB) 2e M1H 4h02'42.
