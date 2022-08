Alerte météo : la Haute-Corse placée en vigilance jaune orage-inondation ce jeudi

Des orages devraient éclater sur le relief Corse jeudi 11 aout après-midi. Toute la chaîne centrale devrait être impactée par une activité électrique généralisée. Les intensités pluvieuses pourront atteindre 40 à 50mm en moins d’une heure et être accompagnées de grêle et de fortes rafales de vent. Les averses orageuses devraient toucher les vallées et le littoral occidental avec une activité moindre.

Les cumuls de pluie attendus sur la chaîne centrale sont de l’ordre de 50 à 70mm et pourront atteindre localement 80 à 100mm sous les plus gros orages stationnaires. Pour le littoral, les cumuls devraient être compris entre 15 et 30mm.

Les orages devraient s’estomper jeudi en fin de journée.

La préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance