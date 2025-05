Aleria : Triathlon de Mare è Stagnu ce dimanche 11 mai

Fondée en 2005, l’association Club Nautique – Aléria Triathlon propose tout au long de l’année une multitude d’activités : Canoë-Kayak, aviron, Stand up paddle en mer, rivière et eau calme, course à pied, vélo de route, VTT, natation en mer et rivière. Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs brevetés d’Etat. Tous les ans le CNAT organise deux manifestations un cross triathlon en mai et un cross duathlon en novembre.Cette année le Triathlon de Mare è Stagnu se déroule ce dimanche 11 mai de 7 à 16 heures à Aléria (inscriptions en ligne au plus tard, sur place, le dimanche 11 mai jusqu’à 12h45). Ce Cross triathlon est une compétition composée de natation, VTT et course à pied dont la réglementation générale est celle de la Fédération Française de Triathlon, à laquelle est affilié le CNAT.Selon les catégoriesM (Solo ≥ 18 ans et Relais B ≥ 16 ans) : 1 km, 20 km, 8 km. Départ 9h.+ 12 ans : 300 m, 6.5 km, 2 km. Départ 13h45Poussins 6/9 ans : 50 m de natation, 1 km de VTT, 500 m de course à pied. Départ 15h.Pupilles 8/11 ans : 100 m de natation, 2 km de VTT et 1 km de course à pied. Départ 15h30Briefing, 15 minutes avant chaque départ. Podium et remise des récompenses à partir de 16h15. Restauration sur place.