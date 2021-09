Ajaccio : une journée au pied de l’arbre à souhaits contre Alzheimer

Après une année 2020 durement marquée par la pandémie qui a impacté les malades et leurs familles à cause de l’arrêt brutal de toutes activités, la journée du 25 septembre est une bonne occasion pour les bénévoles, les patients, les aidants ainsi que les professionnels de se retrouver autour de l'arbre à souhaits auquel les visiteurs suspendront la boussole à message sur laquelle petits et grands auront au préalable rédigé un dessin ou un message fort pour soutenir malades et aidants.

Lecture, vente caritative d'oeuvres d'art, gym douce, animations pour les enfants et écoute sont au programme de cet événement festif qui se déroule à partir de 10 heures au Lazaret Ollandini, un lieu culturel symbolique de la ville d'Ajaccio qui permet de rappeler aux personnes malades, comme à leurs aidants, qu'il faut vivre pleinement dans l’espace public, loin des préjugés et des jugements.