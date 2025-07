Ajaccio : une immersion inédite dans l’épopée napoléonienne en réalité virtuelle

Patrice Paquier Lorenzi le Vendredi 25 Juillet 2025 à 11:30

Et si vous pouviez marcher aux côtés de Napoléon Bonaparte, écouter sa voix, revivre ses victoires et ses revers comme si vous y étiez ? C’est désormais possible grâce à une expérience culturelle unique proposée par la Ville d’Ajaccio et la société Sandora : « Napoléon, l’Épopée Immersive », une plongée spectaculaire et pédagogique dans la vie de l’Empereur, au cœur de sa ville natale, dans le cadre majestueux de la Bibliothèque patrimoniale Fesch.