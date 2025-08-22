Ajaccio : un motard blessé après un choc avec une voiture sur le cours Napoléon
MP le Vendredi 22 Août 2025 à 20:38
Un violent choc a eu lieu entre une voiture et une moto ce vendredi en fin de journée sur le cours Napoléon à Ajaccio, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud.
Gravement blessé, le motard a été évacué vers le centre hospitalier de la Miséricorde par les pompiers et le médecin du Samu aux alentours de 19h.
Sept sapeurs-pompiers, une ambulance, un véhicule de commandement et un véhicule de secours routier ont été mobilisés sur place. L’intervention du SMUR a également été demandée.
La circulation a été perturbée momentanément.
(Photo d'illustration : Paule Santoni)