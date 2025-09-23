Ajaccio : un homme condamné à trois ans de prison pour violences conjugales

C’est une affaire qui démontre l’engagement du parquet d’Ajaccio en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. Un homme de 57 ans connu de la justice a été condamné à trois d’emprisonnement pour violences conjugales par le tribunal judiciaire d’Ajaccio ce lundi 22 septembre.



Vendredi dernier, sa compagne avait révélé que ce dernier lui avait porté des coups de poing au visage alors qu’il était ivre. « Après avoir nié les faits de violences conjugales, le mis en cause finissait par les reconnaître à la barre du tribunal. Il expliquait que son alcoolisme ancien était à l’origine des violences et des coups portés sur sa compagne », dévoile le procureur de la République d’Ajaccio dans un communiqué en précisant que « la femme victime de ces violences et qui comptabilisait 7 jours d’incapacité totale de travail à la suite des coups portés au visage, faisait état de l’emprise de son compagnon dans la vie de tous les jours ».



Porteur de « 16 mentions au casier judiciaire et déjà connu pour avoir été condamné par le passé pour des faits de violence », l’homme a donc comparu en état de récidive légale.



Déféré au parquet à l’issue de sa garde à vue dimanche, il a été incarcéré par le juge des libertés et de la détention en attendant son jugement en comparution immédiate lundi après-midi, à l’issue duquel il a été maintenu en détention, indique encore le procureur de la République d’Ajaccio en rappelant que la lutte contre les violences fait partie des domaines prioritaires d’action publique du parquet.