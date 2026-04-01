Ajaccio ravive son histoire : une semaine pour faire dialoguer mémoire et identité

Mais loin de se limiter à l’image figée de l’Empereur, la programmation interroge toutes les facettes du personnage : « Napoléon enfant dans sa ville, Napoléon au pouvoir, puis Napoléon après sa mort. Comment devient-il une légende ? » Le lundi, les collections du musée Fesch offrent une lecture artistique et mémorielle de cette construction du mythe. Le mardi, la visite de la chapelle impériale vient questionner l’appropriation locale de la mort de Napoléon, devenue un moment structurant du calendrier ajaccien.



L’objectif est clair : dépasser les clichés. « Quand on demandait aux Ajacciens ce qu’était Napoléon, on répondait : Empereur et guerre. On oubliait la dimension grandiose de cet homme. » Derrière la figure historique, c’est toute une trajectoire qui se dessine : celle d’un enfant d’Ajaccio devenu une référence majeure du XIXe siècle.



Un patrimoine pour tous



Au-delà du contenu, la volonté municipale est sans ambiguïté : s’adresser à tous. « Il y a ce vieux fantasme que la culture, le patrimoine, c’est pour une élite. C’est faux », tranche Philippe Perfettini.



Scolaires, actifs, retraités, habitants de tous les quartiers : chacun est invité à s’approprier cette histoire commune. Car l’enjeu dépasse largement la simple transmission de connaissances. « Le patrimoine est fédérateur. On vit une époque de dilution des identités. Les gens ont besoin de repères. »



Dans cette perspective, le patrimoine devient un outil de lien social, un moyen de rassembler autour d’une mémoire partagée et d’un territoire commun.



« Fabriquer des Ajacciens »



L’expression peut surprendre, mais elle résume l’ambition du projet. « Ma mission, c’est de fabriquer des Ajacciens », affirme le responsable du patrimoine. Un travail d’autant plus nécessaire que l’histoire locale reste encore peu documentée. « Étonnamment, il y a très peu de choses écrites sur l’histoire d’Ajaccio, de la préhistoire à nos jours. » D’où l’importance de collecter la mémoire des habitants et de la transmettre.



Cette semaine du patrimoine marque une première étape, mais elle a vocation à s’inscrire dans la durée. Son avenir dépendra de l’adhésion du public, même si les premiers retours sont déjà encourageants. « À chaque fois que l’on travaille sur l’histoire de la ville, ça fonctionne », assure Philippe Perfettini. Reste à trouver le bon équilibre : « Ce n’est pas du divertissement, c’est de l’histoire avec un langage adapté. » Du 29 avril au 5 mai, Ajaccio ne se contentera pas de raconter son passé. Elle le fera vivre, pour mieux le partager.